Lecture Zen Résumer l'article

Apple dit avoir constaté que les iPhone 14 Plus produits entre avril 2023 et avril 2024 pouvaient souffrir d’un étrange problème empêchant leurs utilisateurs de prendre des photos. La marque appelle les propriétaires concernés à se manifester.

En ce moment, les appareils photo des iPhone ont plusieurs problèmes. Il y a d’abord un bug logiciel qui empêche certains modèles récents d’accéder à la caméra (la mise à jour iOS 18.1 l’a partiellement corrigé, mais certains utilisateurs s’en plaignent encore), puis il y a un problème matériel, qui concerne les iPhone 14 Plus.

Sur son site dédié au service client, Apple a mis en place le 1er novembre 2024 un « programme de service de l’iPhone 14 Plus pour les problèmes de caméra arrière ». La marque indique avoir « constaté que sur un nombre très limité d’iPhone 14 Plus fabriqués entre le 10 avril 2023 et le 28 avril 2024, la caméra arrière n’affiche pas d’aperçu ». Les produits concernés auraient été fabriqués pendant un an, ce qui rend le risque d’apparition du problème non négligeable.

Comment savoir si son iPhone 14 Plus est concerné ?

Si ce problème vous concerne, vous devriez voir un écran noir quand vous ouvrez l’appareil photo (ou, du moins, en avoir déjà vu un). Apple propose de vérifier son éligibilité en entrant son numéro de série, même si rien ne dit que la pièce présente dans votre iPhone est défectueuse.

Dans le doute, il vaut tout de même mieux procéder à la réparation, afin de prévenir un éventuel futur bug.

Le site d’Apple permet de vérifier son éligibilité. // Source : Apple

Habituellement, un iPhone est garanti deux ans (la première année par la marque, la seconde par le vendeur). Avec ce programme, Apple s’engage à réparer l’appareil photo arrière des iPhone 14 Plus gratuitement pendant trois ans. Un iPhone 14 Plus produit en avril 2024 pourra être réparé en avril 2027 si son appareil photo dysfonctionne. En revanche, pour tout autre problème, c’est la garantie légale qui entre en vigueur.

La logique voudrait qu’Apple remplace le module caméra des iPhone 14 Plus concernés, même si la marque pourrait procéder, dans certains cas, au remplacement de l’appareil. Pensez à faire une sauvegarde avant de demander une réparation, au cas où.

Que faire si j’ai le même problème, mais pas l’iPhone 14 Plus ?

Enfin, quid du fameux gros bug logiciel qui entoure les derniers iPhone ? Plusieurs propriétaires d’iPhone 16 se disent incapables d’ouvrir l’appareil photo du premier coup. Il leur faut redémarrer leur téléphone pour espérer prendre une photo.

Aux dernières nouvelles, les mises à jour iOS 18.0.1 et iOS 18.1 ont corrigé le problème chez de nombreux utilisateurs, même si certains s’en plaignent encore. Il semblerait qu’il s’agisse d’un dysfonctionnement logiciel, ce qui indique qu’il pourra être corrigé rapidement. En cas de problème matériel, il reste la garantie légale pour demander un échange ou une réparation. Mais on vous conseille tout de même de mettre à jour votre appareil (et d’attendre les prochains correctifs).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+