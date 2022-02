Il existe des services sur le net qui permettent de calculer une distance à vol d’oiseau entre deux points, entre deux villes. C’est le cas avec Google Maps et Géoportail.

C’était en 2020. Au cœur de la crise épidémique, la France a vécu au rythme des confinements et de ses contraintes. Quand il était possible de sortir, il ne fallait pas sortir trop loin de chez soi, du moins au début : la population était invitée à ne pas aller au-delà d’un kilomètre. Par la suite, d’autres distances avaient été fixées : 10 km, puis 20 et même 100.

Les Françaises et les Français découvraient alors les joies du calcul de distance à vol d’oiseau — c’est-à-dire la distance en ligne droite entre deux points sur une carte (en l’espèce, du temps du confinement, le domicile était considéré comme le point de départ depuis lequel tracer son rayon d’action : 1, 10, 20 ou 100 km). Ainsi, on ne tenait pas compte de l’orientation des routes.

Aujourd’hui, ces limites n’existent plus. Mais savoir tracer des distances sur une carte reste une option pratique à connaître pour évaluer l’écart entre deux villes ou entre un domicile et la gare la plus proche. Sur le net, deux services en particulier permettent de calculer une distance à vol d’oiseau : Google Maps et Géoportail.

Calculer une distance à vol d’oiseau sur Google Maps

Le service de navigation et de cartographie de Google fournit tout le nécessaire pour un calcul de distance à vol d’oiseau entre deux villes — ou entre ce que vous voulez.

Rendez-vous sur le site de Google Maps ;

Placez-vous à l’endroit souhaité sur la carte ;

Effectuez un clic droit avec la souris et choisissez « Mesurer une distance » ;

Un point blanc cerclé de noir apparaîtra sur la carte. Notez que ce point apparaît là où vous effectuez le clic droit, mais vous pouvez le déplacer en maintenant un clic gauche dessus. S’il est mal positionné, tirez-le à l’endroit désiré. Si vous voulez vraiment le mettre ailleurs, vous devrez peut-être dézoomer sur la carte pour afficher une vue plus large.

Une fois que le point est à l’endroit désiré, faites un clic gauche où vous voulez ;

Vous ferez apparaître alors un segment indiquant la distance entre votre point d’origine et le point d’arrivée ;

Vous pouvez alors bouger l’un ou l’autre point en cliquant à gauche dessus et en maintenant l’appui durant le déplacement. Ce faisant, la mesure s’actualisera en conséquence ;

Si vous voulez effacer la mesure, refaites un clic droit et sélectionnez l’option correspondante.

Depuis le centre de Paris, voilà ce que représente une distance de 10 km à vol d’oiseau sur Google Maps.

Calculer une distance à vol d’oiseau sur Géoportail

On trouve un service identique sur Géoportail, grâce un outil de calcul de distance. Notez toutefois que la carte sur Géoportail peut mettre du temps à charger, même si vous avez une très bonne connexion à Internet. Celle-ci représente par défaut le sol avec des vues aériennes.

Rendez-vous sur l’outil de visualisation cartographique de Géoportail ;

Ouvrez le menu latéral à droit, symbolisé par une clé à molette ;

Sélectionnez « Mesurer une distance » dans le menu des mesures ;

Placez ensuite votre point sur la carte et ensuite tirez la ligne droite jusqu’à l’endroit désiré ;

Pour valider la mesure, il vous suffit de double cliquer à l’endroit d’arrivée.

Géoportail permet d’effectuer plusieurs mesures d’affilée, indépendantes les unes des autres. Tant que l’option « Mesurer une distance » est active, vous pouvez tracer autant de segments que vous voulez.

Plusieurs mesures effectuées avec l’outil proposé par Géoportail.