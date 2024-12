Lecture Zen Résumer l'article

Dans sa nouvelle mise à jour, Google Maps gagne le support des signalements provenant de Waze. Le GPS communautaire, que Google a racheté en 2013, fusionne lentement, mais sûrement, avec Google Maps.

Le principal atout de Waze fait son apparition dans Google Maps. Depuis la fin du mois de novembre, le signalement communautaire d’événements sur la route (police, accident, fermeture) est désormais partagé entre les deux applications de navigation. Plus exactement, ce sont les indications que les membres de Waze s’échangent d’ordinaire qui vont dorénavant être relayées sur l’autre application.

Nos confrères de 9to5google ont constaté cette évolution le 30 novembre 2024, en partageant une capture d’écran avec une petite notification d’un signalement produit par la communauté de Waze. Chose notable : il est possible de contribuer activement à la pertinence de l’alerte, en indiquant si elle est toujours d’actualité ou non.

Google Maps récupère les alertes de Waze

Cette interconnexion toujours plus poussée entre Google Maps et Waze est la traduction d’une annonce passée cet été.

« Pour que les autres conducteurs restent informés sur la route, Maps facilite le signalement d’incidents et d’informations utiles, […]. Ces signalements proviennent des communautés Maps et Waze, et vous pouvez même voir de quelle application ils proviennent », avait annoncé Google dans un billet de blog paru le 31 juillet 2024.

Dans un point d’étape publié le même jour, Waze, qui sait que toute fusion avec Google peut frustrer sa communauté de bénévoles, avait également signalé ce changement. Depuis quelques années, Google Maps ne cesse de piocher dans la base de données de Waze plusieurs de ses fonctionnalités.

L’affichage d’un logo police signalé sur Waze, dans Google Maps. // Source : 9to5google / Truckin_18

L’ajout de cette fonctionnalité dans Maps reste toutefois une bonne nouvelle, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité routière. La communauté de Waze s’avère beaucoup plus active que celle des autres applications. Il est préférable pour tout le monde que les automobilistes sur Maps soient aussi informés, même si Waze perd peu à peu de son charme.

Google Maps et Waze sont-ils condamnés à fusionner ?

Avec plus de 150 millions d’utilisateurs tous les mois, dont environ 15 millions en France, Waze n’est pas vraiment une application dont Google peut se passer. Le GPS communautaire, qui s’est lancé avec une carte vierge que remplissent des bénévoles passionnés, est une des applications de navigation les plus populaires au monde. Le rachat de l’entreprise par Google en 2013 n’a pas mis fin à son existence : Waze est toujours là.

Même s’il est peu probable de voir le GPS communautaire disparaître un jour, Waze et Google Maps se rapprochent un peu plus chaque année. L’intégration des signalements Waze dans Google Maps intervient deux ans après la fusion des équipes des deux applications. Seules les cartes et les informations sur les commerces divergent aujourd’hui : le reste est quasiment identique.

Quand Waze s’enrichit de nouvelles fonctions, ce sont des bénévoles qui collectent les données. // Source : Capture d’écran

La force de Waze est qu’il repose intégralement sur le travail de bénévoles.

À l’aide d’un éditeur de carte, des passionnés situés autour du monde peuvent dessiner les rues en temps réel, afin de fournir un travail extrêmement précis qui ne repose pas sur des équipes de professionnels, qu’il serait impossible de disposer dans chaque ville du monde.

En plus des créateurs de carte, les utilisateurs contribuent aussi aux informations grâce à leurs signalements. Waze s’auto-enrichit en permanence, là où des concurrents comme Apple Plans et Google Maps privilégient une approche beaucoup plus classique, avec des gestionnaires de cartes professionnels. Ils sont donc moins à jour que Waze, qui connaît tout en temps réel, y compris les prix des stations essence (grâce aux bénévoles, qui collectent tout). En intégrant les données de la communauté Waze à Maps, Google rend son logiciel meilleur sans avoir rien à faire. Il est difficile de ne pas l’imaginer continuer.

Avant de fusionner avec Waze, Google Maps disposait de son propre système distinct de signalement. Google y met fin en intégrant les données de l’application israélienne. // Source : Numerama

Depuis plusieurs années, une convergence des fonctionnalités entre Waze et Google Maps peut s’observer, ce qui interroge l’intérêt pour Google de conserver les deux applications à très long terme. L’application de Google utilisait déjà les informations en temps réel des utilisateurs de Waze pour deviner des embouteillages ou des problèmes, sans afficher les signalements sur la carte. Google Maps a aussi accès aux Waze Beacons, un réseau de traceurs Bluetooth dans des tunnels conçu pour empêcher de perdre le GPS dans un souterrain.

Bref, la frontière est de plus en plus fine entre les logiciels, avec un Waze qui sert de plus en plus à fournir des données à Google. Il est peu probable que Waze disparaisse rapidement, mais son intérêt risque d’être de plus en plus limité.

