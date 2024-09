Lecture Zen Résumer l'article

L’entreprise américaine Google annonce une amélioration significative de ses services Maps et Earth grâce à l’ajout d’un traitement par intelligence artificielle, pour gommer certains aléas météorologiques. Ainsi, les images prises par satellite vont gagner en précision et en netteté.

Google a une solution contre les images satellites prises dans des conditions météorologiques défavorables, et cette solution s’appelle « IA ». L’entreprise américaine a annoncé le 24 septembre 2024 une nouvelle version de ses services Google Earth et Google Maps, qui inclut désormais un traitement de l’imagerie satellitaire avec de l’intelligence artificielle.

Effacer les nuages, la brume et le brouillard pour dégager la vue

Cette correction visuelle est permise par une technologie appelée Cloud Score+, que Google a présenté dans un papier technique publié sur Medium. Ce système, « formé sur des millions d’images », sait « reconnaître et supprimer » des éléments météorologiques qui obstruent la vue.

Les conditions météo sont susceptibles d’affecter les images satellites. // Source : Google

Spécifiquement, le traitement par IA gomme les nuages, les ombres des nuages, la brume et le brouillard. En somme, avec Cloud Score+, « vous verrez un globe plus lumineux et plus vivant », assure la firme de Mountain View. Surtout, cette technologie va donner un visuel de la Terre plus précis et plus net, promet le groupe.

Autre avantage mis en avant par Google : Cloud Score+ est capable de conserver d’autres éléments liés au relief ou qui se trouvent au sol (à la différence des phénomènes cités précédemment, qui se trouvent dans le ciel ou dans l’atmosphère). L’entreprise mentionne la glace, la neige et l’ombre générée par les montagnes.

Le déploiement de cette nouvelle visualisation est en cours depuis cette semaine.

