Le casque AirPods Max affiche une promo de -27 % pendant les soldes

[Le Deal du Jour] Le prix du casque sans fil AirPods Max, doté de la réduction de bruit active, a parfois été un frein à l’achat pour certains. Mais pendant les soldes, ce modèle d’Apple bénéficie d’une réduction bienvenue de 170 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Premier casque audio sans fil lancé par Apple fin 2020, les AirPods Max proposent une foule de fonctionnalités premium, de la réduction de bruit active à un son riche et équilibré. Fidèle à l’identité de la marque, ce modèle s’intègre parfaitement dans l’écosystème Apple. Seul bémol : son prix, qui peut en rebuter plus d’un. Heureusement, quelques promotions viennent parfois adoucir la facture, comme c’est le cas en ce moment pendant ces soldes d’hiver.

Initialement affiché à 629 euros, le casque sans fil AirPods Max d’Apple (dans son coloris vert) est en ce moment disponible à 459 euros sur Amazon.

Les AirPods Max en vert // Source : Apple

Pour mieux comprendre l’offre

Quel est le design des AirPods Max ?

À la différence d’autres casques audio sur le marché, qui adoptent le plus souvent des corps en plastique, Apple a privilégié des matériaux plus nobles pour ses AirPods Max : on y trouve ainsi du métal, de l’acier inoxydable ou encore de l’aluminum anodisé. La contrepartie de cet aspect plus luxueux, c’est que le casque est plus lourd, puisqu’il pèse environ 400 grammes. Heureusement, la marque à la pomme a pensé à ajouter un tissu maillé sur son arceau réglable pour répartir de façon équilibrée ce poids sur le crâne. On a même droit à des coussinets à mémoire de forme pour un meilleur confort sur les oreilles.

En ce qui concerne les boutons de commande, les AirPods Max n’en comportent que deux : une couronne Digital Crown, comme sur l’Apple Watch, et un pour activer la réduction de bruit. Ici, pas de bouton d’alimentation, puisque le casque switchera automatiquement vers le mode économie d’énergie s’il n’est pas utilisé pendant cinq minutes.

Qu’en est-il du son ?

Les AirPods Max profitent du traitement logiciel pointu conçu par la firme de Cupertino, intégré dans la puce H1 qui se trouve dans chaque oreillette. Et la signature sonore qu’offre ce casque est très équilibrée, avec des basses généreuses mais qui ne prennent pas le dessus pour autant, des mediums bien présents et des aigus précis qui n’agressent pas l’oreille. De plus, les AirPods Max assurent la spatialisation du son : vous pourrez ainsi bénéficier d’un rendu simulé en 5.1, 7.1 ou en Dolby Atmos avec les contenus compatibles.

Et ce n’est pas tout : comme précisé précédemment, les AirPods Max proposent également la réduction de bruit active. Nous l’avons qualifiée de bluffante lors de notre test, c’est dire. Vous serez ainsi très bien isolé lors de l’écoute de votre musique dans la rue, par exemple, puisque les bruits environnants seront gommés grâce à cette technologie et aux six micros orientés vers l’extérieur. Le mode Transparence n’a pas non plus été négligé, et ce dernier vous permettra d’entendre les sons extérieurs de façon claire sans avoir à retirer son casque.

Est-il bien intégré dans l’écosystème Apple ?

Si les AirPods Max sont compatibles avec des appareils Android, le casque dévoilera vraiment tout son potentiel dans l’écosystème de la Pomme. Ainsi, l’appairage avec l’iPhone sera ultra simple, puisqu’il suffit de rapprocher le smartphone de l’accessoire pour que celui-ci soit lié à votre identifiant Apple. Le casque pourra alors être utilisé sur tous vos appareils de la marque, grâce au Bluetooth multipoint. Inutile de les déconnecter et de les reconnecter, tout se fera de manière automatique. Enfin, depuis iOS 15, sachez que vous pouvez retrouver vos AirPods Max sur le réseau Find My d’Apple.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.