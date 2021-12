[Le Deal du Jour] Vous êtes en pleine réflexion de cadeaux de Noël et vous ne savez pas vers quoi vous tourner ? Nous vous proposons l'un des meilleurs deals du moment côté console de jeu avec ce pack regroupant une Nintendo Switch et le jeu Mario Kart 8 Deluxe pour le prix de la console seule.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Nintendo a toujours été l’un des meilleurs amis du sapin de Noël, et ce pendant des décennies. Le géant japonais l’a bien compris et profite une nouvelle fois des fêtes de fin d’année pour tenter d’équiper en Switch les irréductibles qui n’en possèdent pas encore. Et il faut dire que le pack comprenant la console ainsi que Mario Kart 8 Deluxe au même prix que la console seule est particulièrement intéressant. On le trouve à la Fnac au prix de 269,99€ au lieu de 300 euros habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi c’est un cadeau parfait pour les fêtes de fin d’année ?

Si vous avez un minimum d’intérêt pour les jeux vidéo, vous savez que la Nintendo Switch est un carton planétaire au point de venir l’une des consoles les plus vendues de l’histoire, bientôt même devant la célèbre Wii du même constructeur. Il s’agit de la console la plus conviviale et pratique, puisqu’elle combine console de salon et portable en un seul appareil.

Elle se présente sous la forme d’une tablette que l’on insère dans un dock prévu pour jouer sur sa télé. Pas besoin non plus d’acheter une manette supplémentaire pour jouer en multijoueur, une fois sortie de la boîte, la Switch est livrée avec ses deux joy-cons que l’on détache des deux côtés de la console. Évidemment c’est parfait pour lancer une partie de Mario Kart 8 Deluxe. Le jeu en lui-même est sans doute le meilleur de la série pour beaucoup de fans et peut être pratiqué même par les novices.

Attention cependant, le jeu n’est pas livré en version boîte, mais avec un code de téléchargement, il sera donc nécessaire de connecter la console sur Internet pour avoir accès au jeu.

Et pourquoi ne pas prendre le jeu et la console séparément ?

Le pack de base comprenant la console Nintendo Switch seulement est actuellement à 269,99 € chez la plupart des revendeurs, soit le même prix que le Pack livré avec Mario Kart 8 Deluxe. Cela fait donc un jeu gratuit livré avec la console. Sachant que celui-ci est vendu seul aux alentours de 60 €, vous faites forcément une affaire en prenant le pack.

L’autre très bonne idée de ce pack provient, en plus du prix réduit, de l’ajout d’une carte contenant un code donnant droit à un mois gratuit au service Online de Nintendo. L’occasion de vous essayer en ligne sur Mario Kart 8 Deluxe et ses millions de joueurs quotidiens. L’abonnement ne s’arrête pas à l’accès au mode en ligne puisqu’il donne aussi accès à un catalogue de jeux rétro via la console virtuelle NES et Super Nintendo. De quoi découvrir ou redécouvrir des classiques comme Super Mario World, Metroid, Kid Icarus, F-Zero ou encoreThe Legend of Zelda : A Link to the Past.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo