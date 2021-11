Corentin Bechade - 24 novembre 2021 Tech

Vous cherchez des cadeaux de Noël à faire à des parents ou des amis peu à l’aise avec tout ce qui touche de près ou de loin l'informatique ? Voici quelques produits tech aussi pratiques que simples à utiliser.

Si vous lisez Numerama régulièrement, il se peut que vous soyez la « hotline informatique » de votre famille ou de votre cercle d’amis : la personne qu’on appelle dès qu’une fenêtre pop-up inattendue apparait ou celle à qui l’on envoie un message dès qu’il y a un problème avec le WiFi.

Si c’est le cas, mais que vous voulez tout de même faire entrer vos proches dans le 21e siècle, voici une liste de cadeaux tech que vous pouvez offrir à vos connaissances les moins à l’aise avec l’informatique.

Un Chromecast

Le dongle de Google est l’un des cadeaux tech les moins risqués à offrir à votre cousin dépassé par la technologie ou votre tante qui ne veut pas s’ennuyer à configurer quoi que ce soit.

L’accessoire est d’une simplicité confondante. Vous le branchez à un port HDMI de votre télé, vous le reliez au WiFi et… c’est tout. Une fois l’appareil installé, toutes les applications compatibles afficheront une petite icône Chromecast pour basculer le contenu vidéo de son téléphone vers l’écran de télé.

La seule difficulté se situe dans la phase de connexion, mais cela se fait facilement entre deux morceaux de bûches, avec un smartphone à la main. Ensuite, le gadget fera sa vie sans demander d’attention.

Le Chromecast se décline aujourd’hui en deux versions : une vendue à 30 euros qui ne sert qu’à réceptionner les fichiers vidéos pour les jouer sur la télé, et un modèle avec Google TV vendu 50 euros, qui est muni d’une interface et d’une télécommande pour surfer sur Netflix ou YouTube sans avoir besoin de son téléphone.

Une souris et un clavier

Difficile de faire plus simple que ces deux accessoires pour ordinateur. Même celles et ceux qui ne s’intéressent pas à la technologie comprennent le fonctionnement basique de ces périphériques.

Tout le monde n’a pas, en revanche, un kit de clavier et de souris externe. Pourtant ces gadgets sont précieux, surtout avec l’explosion du télétravail due à la pandémie de Covid-19. Plutôt que de s’épuiser à scroller sur le petit pavé tactile de son ordinateur portable, pourquoi ne pas redécouvrir les joies d’une vraie molette de souris. Votre clavier d’ordinateur est trop mou ou pas assez ergonomique ? Il existe des dizaines d’accessoires qui feront mieux l’affaire et qui offriront un confort de travail impeccable.

Du côté des accessoires haut de gamme nous ne saurions que trop vous conseiller la souris MX Master 3 et le clavier MX Keys de chez Logitech, tous les deux vendus aux alentours de 100 euros. Ils se connectent avec un seul tout petit dongle USB (ou via le Bluetooth) et offrent un confort de frappe et de navigation au poil.

Pour des cadeaux moins onéreux, vous pouvez aussi opter pour la souris Logitech MX Anywhere 2 vendue 30 euros et le K400 Plus vendu entre 20 et 30 euros. Ces périphériques aussi utilisent le dongle « Unifying » qui simplifie la connexion. Il existe également un modèle « ergonomique » vendu 90 euros qui permet de réduire la tension musculaire lors de longues sessions de surf.

Un casque Bluetooth

Si vous connaissez quelqu’un qui utilise encore les écouteurs fournis dans la boite de son smartphone et que vous souhaitez lui faire un cadeau simple, mais susceptible de lui simplifier la vie, alors pourquoi ne pas lui offrir un casque Bluetooth ?

La plupart des casques fonctionnent de manière très simple : après un premier appairage, le casque devrait se connecter automatiquement à l’appareil désigné dès qu’il est allumé. En quelques clics de bouton, il est possible de profiter de sa musique dans de bonnes conditions et sans prise de tête.

Si vous avez les moyens, alors les meilleurs produits à acheter en cette fin 2021 sont sans doute le Sony WH-1000XM4 de Sony vendu autour de 300 euros, ou les Airpods Max d’Apple vendus autour de 600 euros. Si vous cherchez un modèle plus abordable, alors le Seinheiser HD 450BT vendu à 150 euros conviendra mieux.

Un chargeur de téléphone

Difficile de faire plus simple comme cadeau qu’un chargeur de téléphone. Pas d’écran, pas de bouton, pas de télécommande, il suffit d’y brancher son téléphone. Et si vous pensez qu’un chargeur est un cadeau de seconde zone, détrompez-vous, il y a eu pas mal d’innovation dans le domaine et les chargeurs sont devenus de vrais gadgets technologiques.

Les chargeurs au nitrure de gallium (GaN) sont notamment bien plus performants que les briques de charge que l’on trouve dans la plupart des téléphones. Ils sont aussi plus compacts et ont généralement assez de puissance pour charger un smartphone ou un ordinateur ultraportable.

Belkin propose notamment un chargeur GaN 60 watts qui est capable de recharger un smartphone ou un MacBook Air sans problème (ou tout autre ordinateur rechargeable via USB-C). Ce modèle est vendu autour de 50 euros. Si vous avez besoin d’encore plus de puissance, Apple propose un chargeur GaN montant à 140 watts pour 100 et quelques euros.

Un chargeur n’est pas un présent tape-à-l’œil, mais c’est un cadeau terriblement pratique pour celles et ceux qui en ont assez de devoir embarquer 3 chargeurs différents, à chaque départ en week-end.

Un iPad

Si vous avez le budget, l’iPad peut être un cadeau intéressant pour les personnes de votre entourage peu à l’aise avec la technologie. La tablette d’Apple est en effet d’une simplicité confondante et peut faire presque aussi bien, si ce n’est mieux, qu’un ordinateur dans les tâches informatiques quotidiennes.

La logique d’Apple est, ici, de ne mettre qu’un bouton sur la face avant de la tablette et de séparer chaque tâche au sein d’une app bien déterminée. Une stratégie qui permet de simplifier grandement les usages.

La tablette premier prix chez Apple coûte cependant déjà 390 euros environ. Si vous pouvez monter en gamme, l’iPad Air de 2020 est un produit quasi irréprochable à 600 euros. Notre guide des iPad d’Apple vous permettra de les comparer.

Un abonnement à un service de SVOD

Il n’y a guère plus simple comme cadeau technologique qu’un cadeau dématérialisé. Et dans le domaine, le plus sûr est un abonnement à un service de SVOD. Ces plateformes proposent une très large sélection de films ou de séries à regarder n’importe quand.

Ce n’est d’ailleurs pas le choix qui manque. Canal+, Netflix, Salto, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, OCS. Tous ont un catalogue fourni et des exclusivités intéressantes pour les cinéphiles ou fans de série.

Si vous souhaitez offrir une vraie carte cadeau, Disney+ ou Netflix en proposent. Vous pouvez aussi souscrire à un nouvel abonnement, en créant un profil pour la personne concernée et en lui transmettant ses identifiants.

