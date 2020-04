Qu'est-ce qui justifie les 200 € de plus demandés pour un iPhone XR par rapport au nouvel iPhone SE tout juste dévoilé par Apple ? On fait le point.

Trois ans après l’iPhone SE, Apple a dévoilé l’iPhone SE. Le smartphone porte le même nom que son prédécesseur, non car il s’agit du même produit, mais parce qu’il suit la même philosophie : proposer un smartphone moderne et puissant à prix réduit. Alors que les smartphones Android récents frôlent la barre des 2 000 € dans des configurations pliables osées, Apple joue la carte de l’accessibilité financière pour un produit éprouvé qui n’a, sur le papier, rien n’a envier aux smartphones vendus plus cher.

Comment ? En créant un smartphone à partir de composants déjà maîtrisés et bien rentabilisés sur les chaînes de montage. Sans l’avoir jamais tenu en main, on a l’impression d’avoir déjà « testé » cet iPhone SE de 2020 tant les composants nous sont familiers. Et c’est avec ce mélange de nouveautés et d’anciennes références que le géant de Cupertino parvient à faire un iPhone neuf à 489 €.

Mais dans la nouvelle gamme, on ne peut s’empêcher de remarquer une anomalie : l’iPhone XR sorti en 2018 coûte toujours 709 €. Comment cet écart se justifie-t-il, s’il se justifie ?

Face ID vs Touch ID

La principale clef de lecture de cet écart de prix n’a échappé à personne : l’iPhone XR propose Face ID alors que l’iPhone SE se déverrouille avec Touch ID. D’un côté, vous avez le déverrouillage biométrique par le visage développé pour l’iPhone X, de l’autre, une technologie de déverrouillage biométrique par le pouce éprouvée, lancée sur l’iPhone 5S. Difficile de revenir en arrière quand on a goûte au déverrouillage Face ID, mais Touch ID fait déjà extrêmement bien le travail — d’autant que depuis l’iPhone 7, le bouton n’est plus mécanique, mais tactile avec retour haptique et est donc extrêmement durable.

4,7 pouces vs 6 pouces

L’écran de l’iPhone XR est aussi beaucoup plus grand, s’affichant à 6,1 pouces contre 4,7 pouces pour l’iPhone SE. Côté dimensions, on l’iPhone SE est effectivement plus petit, avec 9 mm de moins en largeur et 1 cm de moins en longueur. Pour celles et ceux qui aiment les objets compacts, l’iPhone SE a donc un argument. Du côté de l’iPhone XR, on se retrouve avec une diagonale d’écran peut-être plus confortable pour du multimédia, comme des jeux vidéo ou des séries.

C’était déjà, en 2017, l’argument de l’iPhone SE : dans un monde où les smartphones sont de plus en plus grands, Apple conserve des écrans qui peuvent se toucher entièrement à une seule (petite) main.

Processeur A12 vs A13

Côté puissance brute, aucun argument pour l’iPhone XR : l’iPhone SE hérite du processeur des iPhone 11 et 11 Pro, nommé A13, l’un des plus puissants au monde. L’iPhone XR a toujours celui de génération précédente, nommé A12. En pratique aucun des deux smartphones ne sera mis à genou par une application iOS. Ils sont tous les deux surpuissants et le catalogue d’applications est parfaitement optimisé pour ces deux références. Mais tout de même, se dire qu’un smartphone à 489 € compte parmi les mieux équipés de sa génération est un tour de force auquel on ne s’attendait pas forcément.

Photo et vidéo

Du côté de la photo et de la vidéo, c’est bien simple : les deux smartphones ont globalement les mêmes caractéristiques. On parle d’un capteur grand-angle unique de 12 Mpx, avec un zoom 5x numérique et la possibilité de faire des photos en mode Portrait.

L’iPhone SE gagne tout de même quelques subtilités, comme un mode Smart HDR plus récent rendu possible par son processeur plus performant et plus de possibilités en mode portrait.

Conclusion : n’achetez pas d’iPhone XR

En bref, pour 200 € de plus, l’iPhone XR n’est pas toujours vainqueur. Notre recommandation à la sortie des iPhone tient toujours : l’iPhone XR est beaucoup trop cher à 709 €. Pour 100 € de plus seulement, vous pouvez vous payer l’iPhone 11, équipé des dernières technologies côté processeur et caméras. Un écart de prix qui ne devrait pas vous faire hésiter.

À 489 €, l’iPhone SE de 2020 a un excellent prix. À 809 €, l’iPhone 11 a un excellent prix. À 709 €, l’iPhone XR est trop cher, dépassé parfois par l’iPhone SE et pas aussi complet que l’iPhone 11. À moins de le trouver en réduction de plus d’une centaine d’euros, il ne faut pas le considérer.