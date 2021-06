La première bêta de Windows 11 vient de sortir. Si votre PC est compatible et que vous n'avez pas peur des bugs, on vous explique comment installer la toute nouvelle version de Windows. Attention tout de même, cette dernière n'est pas faite pour un usage grand public.

La nouvelle version de Windows est disponible. Comme annoncé lors de sa conférence du 24 juin, Microsoft a déployé lundi 28 juin 2021 la première bêta de son système pour tous les développeurs et bidouilleurs qui voudrait tester Windows 11 avant sa sortie officielle à l’automne.

Refonte graphique, évolution des fonctionnalités liées à la productivité, meilleure intégration du Microsoft Store… Cette nouvelle version de Windows embarque tout un tas de changements importants pour Microsoft et pour les propriétaires de PC. Voici comment le tester si vous voulez déjà l’essayer.

Configuration minimale

Avant toute chose, sachez que cette version de Windows est réservée à celles et ceux qui n’ont pas peur des bugs. Cette toute première image système officielle est une version bêta, nous vous déconseillons donc de l’installer sur votre machine principale à moins que vous ne soyez sûrs de ce que vous faites.

Ceci précisé, venons-en au point délicat de ce nouveau système : la compatibilité. Techniquement, Microsoft est assez stricte sur la configuration minimale nécessaire pour faire tourner Windows 11. Il vous faudra donc :

1 processeur dual-core 64 bits cadencé à au moins 1 GHz parmi la liste approuvée par Microsoft (AMD, Intel, Qualcomm)

4 Go de RAM

64 Go de stockage

Un écran 1280×720 px

Une carte graphique compatible avec DirectX12

Un module TPM 2.0 et le Secure Boot activé

Sur le papier, les exigences minimales ne sont pas trop discriminantes mais de nombreux PC ne sont pas éligibles à la mise à jour, en raison de la liste assez réduite des processeurs acceptés par Microsoft. Une décision difficilement compréhensible qui risque de pousser au renouvellement prématuré de nombreux ordinateurs.

Comment l’installer ?

Pour tester Windows 11, rien de bien compliqué. Si votre PC est compatible, il vous suffit de vous inscrire au programme Windows Insider. Pour se faire, rendez-vous dans l’application Paramètres, puis allez dans la section Mise à jour et sécurité et cliquez sur l’onglet Programme Windows Insider.

Un bouton vous demandera alors de rejoindre le programme Insider. Cliquez dessus — liez votre compte Microsoft au programme et choisissez le cycle de développement « Dev » (le plus instable). Une fois cela fait, retournez sur l’onglet Windows Update, cliquez sur Rechercher les mises à jours et l’image système devrait se télécharger toute seule. Après un ou deux redémarrage, vous devriez vous retrouver sur la version bêta de Windows 11.

Si votre PC n’est techniquement pas compatible, il est tout de même possible de télécharger et d’installer Windows 11 à condition que vous ayez rejoint le programme Windows Insider avant le 24 juin.

Comme Microsoft l’explique, cette compatibilité étendue a pour but de récolter des retours utilisateurs pour éventuellement faire évoluer les exigences techniques minimums avant la sortie officielle du système à l’automne prochaine.

Si votre PC n’est pas officiellement compatible avec Windows 11 et que vous n’avez pas rejoint le programme Insider à temps, il n’existe pas encore de méthode officielle pour tester Windows 11. Mais rien n’est perdu puisque Microsoft semble faire tout le temps évoluer sa politique de compatibilité. Restez donc attentif dans les prochains jours.

