Le support officiel de Windows 10 s’arrêtera le 14 octobre 2025. Après cette date, Microsoft continuera de proposer des mises à jour de sécurité… en échange de 30 dollars par an. C’est la première fois que le géant du logiciel propose un programme de ce genre.

Lancé en 2015, Windows 10 s’arrêtera officiellement le 14 octobre 2025. À cette date, Microsoft mettra fin au support officiel de son système d’exploitation, qui ne recevra plus de mises à jour ou de patchs de sécurité. Cela ne veut pas dire que les PC sous Windows 10 ne fonctionneront plus, mais cela signifie qu’ils s’exposeront à de plus grands risques.

Problème, Windows 10 est encore la version de Windows la plus utilisée dans le monde. Une situation qui s’explique par sa très grande longévité et par l’incompatibilité de Windows 11 avec les machines les plus anciennes.

Pour repousser ce problème, Microsoft a eu une drôle d’idée. Le support officiel de Windows 10 s’arrêtera bien le 14 octobre 2025 (aucun report n’est prévu), mais il sera possible de bénéficier d’un « support étendu » pendant un an pour 30 dollars. Autrement dit, Windows 10 ne mourra réellement que si vous ne voulez pas payer.

Pourquoi ne pas prolonger le cycle de Windows 10 ?

Dans un billet de blog paru le 31 octobre 2024, Microsoft en dit plus sur la fin de Windows 10. L’entreprise y présente les avantages de Windows 11 et tente de convaincre ses clients de mettre à jour leur PC ou d’en acheter un nouveau. La date du 14 octobre 2025 semble bien maintenue, Windows 10 va mourir.

Microsoft espère convaincre les utilisateurs de Windows 10 à passer à Windows 11. // Source : Microsoft

À la fin de son billet de blog, Microsoft rappelle qu’il dispose d’un programme ESU (Extended Security Updates) pour les entreprises, qui ne peuvent pas forcément toutes renouveler leurs flottes. Les entreprises concernées pourront payer pour obtenir des mises à jour de sécurité après le 14 octobre 2025, et donc utiliser Windows 10 encore quelques années.

Microsoft dévoile également un détail intéressant : pour la première fois, les particuliers pourront aussi payer pour garder Windows 10. Ils auront le choix entre :

Ne pas payer et ne plus recevoir de mises à jour de sécurité.

Payer 30 dollars pour bénéficier de mises à jour de sécurité pendant un an. L’entreprise ne dit pas s’il sera possible d’aller au-delà, alors que le programme pour les entreprises semble couvrir au moins trois ans.

Par défaut, le menu Démarrer de Windows 11 est au centre. // Source : Microsoft

Ce programme est pour le moins étonnant, puisqu’il prolonge d’un an la durée de vie de Windows 10, tout en permettant à Microsoft de commercialiser un service payant. Si les mises à jour de sécurité existent, pourquoi les réserver aux abonnés à un service à 30 dollars par an ?

Avec ce programme ESU pour les particuliers, Microsoft reconnaît indirectement que les parts de marché de Windows 10 sont trop grandes pour l’abandonner complètement. L’entreprise pourrait encore changer d’avis d’ici là, notamment si les parts de marché de Windows 11 ne décollent pas. Mais il est probable que les fans de Windows 10 (ou les propriétaires de vieux PC) devront payer pour continuer à utiliser le système d’exploitation en toute tranquillité. À ce prix, Microsoft précise qu’il n’y a pas de support technique.

