Taper A majuscule avec accent est visiblement un problème croissant chez les internautes. Depuis 20 ans, Google voit souvent passer des recherches. Et le phénomène ne cesse d’augmenter.

C’était à la mi-novembre 2023. Un cri du cœur. Dans un tweet, le compte officiel de Google en France partageait un graphique montrant l’évolution des requêtes sur son moteur de recherche depuis 2004. L’entreprise américaine réagissait à un commentaire d’un internaute qui expliquait avoir la flemme d’apprendre par cœur le raccourci de A majuscule avec accent.

Il est loin d’être le seul à ignorer la combinaison ou, du moins, à ne pas avoir envie de l’apprendre. Comme le montre le visuel partagé par la firme de Mountain View, les requêtes pour « A majuscule avec accent » n’ont pas cessé d’augmenter depuis pratiquement 20 ans. D’abord, ponctuellement, et puis la courbe a fini par décoller au tournant de 2010.

Un cri du coeur. // Source : Capture d’écran

Il est difficile d’expliquer les raisons de cette hausse. Un manque de maîtrise de l’outil informatique, combiné à un nombre croissant d’internautes, peut être une clé de compréhension des difficultés manifestes à savoir générer un « À » en pressant les bonnes touches sur le clavier (ou à le trouver sur le clavier virtuel, que ce soit sur son téléphone ou sa tablette).

Comment faire un A majuscule avec accent ?

Il existe sur Numerama un guide exhaustif qui explique comment mettre un accent à une lettre majuscule À, É, È, Ç, Î, Ô, Û, etc. On ne saurait trop vous conseiller d’aller y jeter un œil pour découvrir comment générer ce fameux « À » qui vous obsède tant. Bien sûr, on a voulu vérifier ce qu’il en était pour les autres lettres, et il s’avère que le E majuscule avec accent suit la même trajectoire.

Mais, pour vous faire gagner un clic, voici comment faire :

Vous pouvez le copier-coller. C’est cadeau : À

Vous pouvez faire une combinaison au clavier : Alt+0192

En clair, vous appuyez sur la touche « alt » et maintenez la pression, tout en tapant les 4 chiffres avec le pad numérique. Tadam ! Vous avez votre A majuscule avec accent.

Vous faites la combinaison : Alt Gr + `+ la lettre

Même approche : appuyez sur la touche de verrouillage des majuscules (caps lock), puis appuyez sur la touche « alt gr », la touche « `» (c’est la touche sur laquelle il y a le 7 et le è) puis la touche A (qui sera en majuscule, car vous avez activé le caps lock). La touche Alt Gr doit être maintenue quand vous enchaînez avec la touche « `» . Ensuite, vous pouvez relâcher et appuyer sur A.

Les claviers Bepo ont la particularité de proposer une disposition de touches qui inclut les lettres majuscules accentuées. Attention toutefois : la répartition des touches s’avère différente de l’AZERTY. Cela nécessitera donc de réapprendre à taper au clavier. Un effort certain. Il serait plus simple de retenir une combinaison, comme Alt+0192. Mais, vous faites ce que vous voulez.

vous personnalisez votre clavier

vous utilisez le correcteur orthographique, s’il détecte l’erreur

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Google Télécharger gratuitement

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.