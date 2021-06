Les Amazon Prime Day sont lancés : ces 21 et 22 juin 2021, la multinationale propose des produits en promotion à ses abonnés et abonnées premium. Pour s'en sortir au milieu de toutes ces offres, la rédaction de Numerama a préparé un guide, éditorialisé, des meilleurs produits.

Les Prime Days d’Amazon sont lancés : pendant deux jours, à compter du lundi 21 juin 2021 à minuit, la multinationale propose de nombreux produits à prix réduits. Pendant 48h, il s’agira donc de naviguer avec attention et application au milieu des bons plans, pour tenter de trouver l’objet qu’il vous manquait.

Le plus important, comme nous le soulignions dans un autre guide, est d’identifier vos besoins et les promotions les plus pertinentes aujourd’hui, afin de trouver votre bonheur sans avoir l’impression d’avoir gâché votre temps et votre argent.

Numerama prend donc le temps, ces 21 et 22 juin, pour vous aiguiller dans la jungle des promotions : une sélection 100 % éditorialisée et réalisée par la rédaction selon les produits que nous avons testés et appréciés. Elle sera mise à jour toute la journée au fil des offres. Si vous avez des doutes, tournez vous vers nos guides d’achat, que nous mettons régulièrement à jour avec les meilleurs produits tech actuels.

Les Amazon Prime Days sont accessibles pour les abonnées et abonnés à Amazon Prime, une souscription qui coûte 49 euros par ans ou 5,99 euros par mois (avec un essai gratuit de 30 jours). Pour un suivi en direct, nos confrères de Frandroid effectuent également des sélections pointues toute la journée.

Une enceinte : la JBL Charge 4

Pour moins de 100 euros, ne cherchez pas plus loin.

La JBL Charge 4 est une excellente enceinte portable, avec sa taille compacte qui permet de l’embarquer pendant les voyages, en vacances, en montagne ou sur la plage (elle est étanche), mais aussi de la déposer sur une étagère en intérieur et profiter des basses solides que l’on connaît bien chez les enceintes JBL.

Aujourd’hui sur son site officiel l’entreprise ne commercialise plus la Charge 4, mais seulement la Charge 5 (vendue 179 euros), qui est un peu relookée, mais ne présente pas tant de différences avec la précédente, par rapport à l’écart de prix, du quasi simple au double. Dernier avantage pour cette promotion à 95 euros (au lieu des 129 euros habituels sur Amazon) : elle est dispo en plusieurs coloris, comme le bleu, le jaune ou le blanc.

Un smartphone : l’iPhone 12 mini

Avec sa petite diagonale, l’iPhone mini peut rentrer dans plus de poches que beaucoup de ses concurrents sur le marché — bien sûr, sauf la majorité des pantalons pour femmes, toujours pas pensés, en 2021, pour tenir des objets de la vie courante. Ne vous fiez pas à sa taille : il s’agit toutefois d’un très bon smartphone pour prendre des clichés réussis, de jour comme de nuit.

Si vous hésitez entre plusieurs iPhone, nous avons comparé les derniers modèles selon nos standards de qualité et d’expérience utilisateur dans un guide détaillé. Nous avons également dressé une liste des meilleures offres Apple de ces Prime Days 2021.

Nous l’avions repéré sur Amazon il y a quelques jours à 649 euros : il est aujourd’hui affiché à 638,99 euros pour 64Go (en blanc) — c’est toujours ça de gagné.

Une souris gaming sans fil : Logitech G502 Lightspeed à -50 %

En temps normal, la souris gaming Logitech est à presque 150 euros. Ce 21 juin 2021, on la retrouve à quasiment moins 50 %, pour 73,50 euros. Pour ce prix, la G502 Lightspeed s’impose comme la référence la plus intéressante si vous souhaitiez passer le cap du « joueur occasionnel » à celui ou celle qui souhaite s’investir un peu plus dans les jeux vidéo (si vous venez d’acheter un joli PC par exemple) et gagner en skills grâce aux nombreux boutons calés sur son côté gauche, c’est le moment.

Un kit perceuse : Bosch Professional 18 V

Vous les voyez, ces étagères que vous avez achetées il y a trois mois, mais que vous n’avez toujours pas posées car vous oubliez systématiquement de demander à votre-amie-qui-a-une-perceuse de vous la prêter ? Il est temps d’agir. Le kit Bosch Professional 18 V n’est pas pour les énormes trous (ni pour la brique très dure), mais la perceuse-visseuse en promotion (presque 50 euros de moins aujourd’hui) est parfaite pour les petits et moyens travaux.

Un disque dur externe : le T7 de Samsung

Amazon affiche un prix barré de 139,99 euros, mais dans les faits, le SSD de Samsung à 500 Go de stockage était présenté aux alentours des 96 euros jusqu’ici. Il est toutefois quand même en promotion, encore plus, ce 21 juin 2021, à 65,99 euros, en couleur gris (si vous en souhaitez une autre, il faudra monter aux alentours des 90 euros).

