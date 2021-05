Le HomePod et le HomePod mini proposeront finalement le nouveau format haute qualité d'Apple Music.

Apple a récemment annoncé une grosse mise à jour pour Apple Music. À partir du mois de juin, les abonnés pourront apprécier un meilleur rendu sonore sans coût additionnel. Ce format, défini comme sans perte (Lossless), imposera quelques restrictions pour en profiter. Si certaines sont techniquement compréhensibles (pas de Bluetooth), d’autres posent question — comme l’incompatibilité avec les HomePod (qui lisent la musique depuis le Wi-Fi).

Finalement, les propriétaires de l’enceinte d’Apple seront ravis d’apprendre qu’ils pourront profiter du format audio sans perte. Il faudra néanmoins que le HomePod ou le HomePod soit mis à jour, ce qui sous-entend que ce ne sera pas disponible tout de suite. L’information a été confirmée par une page officielle Apple, sur laquelle on peut lire : « Le HomePod et le HomePod mini utilisent actuellement le format AAC pour la qualité audio. La compatibilité avec le Lossless arrivera dans une future mise à jour. »

Les HomePod vont devenir encore meilleurs

C’est une excellente nouvelle pour le HomePod et le HomePod mini, qui deviendront encore meilleurs dans les mois à venir. Mieux, il s’agira peut-être de la solution la plus simple pour profiter du Lossless, sans besoin de passer par une installation complexe et/ou des appareils additionnels onéreux (exemple : un DAC). C’est d’autant plus vrai que les prestations acoustiques des deux enceintes sont bluffantes. Avec une configuration stéréo, l’opportunité de vivre une expérience sonore immersive est réelle.

On rappelle qu’Apple a pris la décision d’arrêter la production du HomePod, qui est désormais proposé ‘Sous réserve de disponibilité’ sur la boutique en ligne de la firme de Cupertino (mais continuera d’être mise à jour). La multinationale préfère se concentrer sur le HomePod mini, trois fois moins cher et pétri de qualités. On ne peut s’empêcher de penser que le premier HomePod pourrait regagner en intérêt avec l’apparition du Lossless, si les prestations sont au rendez-vous.

Pour le moment, nul ne saurait dire quand Apple mettra à jour le HomePod et le HomePod mini pour le format Lossless. Mais le plus tôt sera le mieux.

