[Deal du jour] L’Apple Watch Series 9, la dernière-née des montres connectées d’Apple, est une référence incontournable pour ceux qui cherchent à optimiser leur suivi de santé et leur pratique sportive. Aujourd’hui, elle bénéficie d’une bonne remise qui la rend encore plus attrayante.

C’est quoi, cette promotion sur l’Apple Watch 9 ?

La version 41 mm avec GPS de l’Apple Watch Series 9 est habituellement vendue 449 € sur le site d’Apple. Actuellement, vous pouvez l’obtenir pour seulement 339 € sur Rakuten .

C’est quoi, cette montre Apple ?

Cette montre d’Apple (Version Globale) reprend les lignes élégantes et les finitions premium des modèles précédents, tout en y ajoutant son lot d’améliorations. Elle est conçue pour résister aux chocs, à la poussière, et peut être immergée jusqu’à 50 mètres. Son écran OLED atteint une luminosité impressionnante de 2 000 nits, le double par rapport au modèle 8. Avec un écran aussi lumineux, vous avez une parfaite visibilité même en plein soleil. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz assure, quant à lui, une fluidité optimale dans la navigation des menus.

Parmi les nouveautés, on note l’apparition de la fonction « Double Tap » qui permet d’interagir avec l’écran en pinçant simplement le pouce et l’index, une innovation intuitive pour gérer les notifications.

Le double tapotement permet de contrôler sa montre sans la toucher. // Source : Numerama

Côté performances, la Watch Series 9 embarque un bon nombre de fonctions bien pratique et la panoplie complète du suivi de la santé et de l’activité physique, grâce à la puce Apple S9. On retrouve notamment :

Un suivi de la fréquence cardiaque

Un électrocardiogramme

Un suivi de l’oxygène sanguin

Un suivi du sommeil

Une détection des chutes

Un suivi de la température corporelle

Et bien d’autres fonctionnalités…

Toutes ces données peuvent être consultées et piloter depuis l’application Apple Watch via son smartphone Apple. En cas d’urgence, un bouton dédié vous permet même d’appeler les secours instantanément, un atout majeur pour les sportifs.

À ce prix, l’Apple Watch 9 est-il une bonne affaire ?

Pour moins de 330 €, l’Apple Watch Series 9 est une très bonne affaire, surtout si vous recherchez une montre connectée polyvalente pour le suivi santé et sportif. Pour les usages un peu plus intenses, mieux vaut se diriger vers sa grande sœur : l’Apple Watch Ultra 2.

Avec une autonomie de 36 heures en mode économie d’énergie et un mode Always-On peu gourmand en batterie, elle saura répondre aux besoins des sportifs exigeants.

