Apple Music propose du streaming en haute qualité. Mais vous ne pouvez pas en profiter sur vos AirPods, ni vos AirPods Pro, ou votre Homepod à vrai dire… On fait le point sur la compatibilité du service.

Apple a officialisé le 17 mai 2021 son offre de streaming haute qualité. En offrant une qualité d’écoute lossless (sans pertes en bon français), l’entreprise veut séduire les audiophiles qui ne jurent que par le plus pur signal audio. C’est une bonne nouvelle pour une industrie qui a longtemps souffert de la piètre qualité des MP3, mais avant de se réjouir trop vite, il convient de préciser un détail : rares seront les moments où l’on pourra véritablement profiter du signal sans pertes proposé par Apple Music.

Aucun AirPods compatible

Après l’officialisation de son service, Apple a fini par admettre que quasiment aucun de ses casques ou de ses écouteurs maison ne sera compatible avec l’offre haute qualité. « L’audio lossless n’est compatible avec aucun modèle d’AirPods », a sèchement précisé la marque à The Verge.

Exit l’écoute haute fidélité sur les AirPods Pro, ou même sur les coûteux AirPods Max. Une annonce décevante, mais plutôt logique puisque ces écouteurs fonctionnent majoritairement en Bluetooth et que cette technologie n’offre pas une bande passante suffisante pour transmettre du son 24 bits/192 kHz. De plus, ils se reposent sur des codecs qui compressent le signal sonore.

Même en branchant une paire d’AirPods Max en filaire, il n’est pas possible de profiter du signal le plus pur. Le casque d’Apple nécessite en effet deux adaptateurs pour être connecté en filaire à l’iPhone (un premier Lightning vers jack connecté à l’iPhone, puis un second jack vers Lightning connecté au casque qui n’est doté que d’un port Lightning). Cette double conversion du signal ne permet pas à Apple d’affirmer que vous écoutez un format purement sans pertes.

Les Homepod privés de lossless aussi

Dans ces conditions, impossible d’annoncer une compatibilité « sans pertes » sur les AirPods. Malheureusement, les Homepod et Homepod Mini ne supporteront pas non plus ce nouveau format, sans que l’on sache exactement pourquoi, puisque ces appareils se reposent sur le wifi et non le Bluetooth et n’ont donc pas de problème de bande passante. Apple n’a probablement pas jugé utile de rendre compatible un appareil qui n’a pas les capacités de restituer toutes les subtilités du signal audio sans pertes.

Mais cela pose une question fondamentale : quand est-il possible de profiter de l’audio haute qualité proposée par Apple Music ?

Des cas d’usages rares

Sur le catalogue de produit Apple, seule l’Apple TV est taillée pour jouer vos morceaux dans la meilleure des qualités possibles. Ici, pas de limitation de bande passante puisque la box vient directement télécharger ses titres depuis les serveurs d’Apple et les renvoie vers votre système hi-fi. Si vous avez des enceintes et un ampli de qualité, alors vous pourrez profiter du service sans encombre. Encore faut-il avoir l’oreille pour voir la différence.

Apple nous a en revanche confirmé que les téléphones Android seront compatibles avec l’offre lossless. Si votre téléphone est muni d’une prise jack et que vous avez un casque de qualité, vous pourrez donc profiter de la haute qualité sur Apple Music en mobilité.

L’audio lossless d’accord, mais chez soi surtout

Pour résumer, si vous avez un iPhone, à moins que vous n’ayez un des rares casques compatibles avec les sources numériques en filaire (via USB-C ou Lightning), le seul moment ou vous pourrez profiter de l’offre haute qualité d’Apple c’est chez vous, sur votre Apple TV avec vos enceintes de pointe. C’est également le meilleur moyen de réellement apprécier la qualité d’un morceau « sans pertes », mais cela réduit tout de même drastiquement la portée de l’annonce d’Apple.

Les titres Dolby Atmos seront par contre eux jouables sur les casques et écouteurs de la marque, mais seulement quelques milliers de titres (sur les 75 millions que compte le catalogue Apple) seront disponibles dans ce format. Maigre consolation.

