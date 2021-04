La mise à jour iOS 14.5 a ajouté une fonctionnalité très intéressante : la possibilité de déverrouiller son iPhone équipé de Face ID avec son Apple Watch. Une fonctionnalité très utile quand on porte un masque.

La pandémie de coronavirus qui touche le monde depuis maintenant plus d’un an implique le port du masque, ce qui peut poser problème aux propriétaires d’un iPhone équipé de Face ID. Comme votre visage est à moitié recouvert, le téléphone est incapable de le reconnaître et ne se déverrouille pas sans rentrer manuellement le code. Fort heureusement, le lancement d’iOS 14.5 ajoute une fonctionnalité très pratique : l’Apple Watch peut désormais déverrouiller votre iPhone.

Cette nouveauté est assez similaire au déverrouillage de son MacBook par le biais de l’Apple Watch. La configuration est simple, à partir du moment où son iPhone équipé de Face ID est mis à jour (iOS 14.5) et que son Apple Watch tourne sous watchOS 7.4.

Comment déverrouiller son iPhone avec l’Apple Watch ?

Configuration

Une fois que votre iPhone et que votre Apple Watch sont bien mis à jour, il faut se rendre dans les réglages du téléphone. Dans l’onglet « Face ID et code », vous trouverez facilement la ligne « Déverrouiller avec l’Apple Watch ». Elle mentionne la montre associée à votre iPhone et il suffit d’activer la fonction pour en profiter.

Notez que votre Apple Watch doit être protégée par un code et que, bien évidemment, Face ID doit être activé sur l’iPhone.

Fonctionnement

Une fois que tout est bien configuré, votre iPhone se déverrouillera même si vous portez un masque. Le fonctionnement est simple : Face ID détecte un masque et, plutôt que d’exiger immédiatement le code comme avant, va s’en remettre à l’Apple Watch pour s’assurer que c’est bien vous. Il y a d’ailleurs un biais à ce sujet : la montre doit simplement être déverrouillée et à proximité, ce qui signifie que quelqu’un pourra en profiter si vous êtes proche (et s’il ou elle porte un masque).

L’étape de vérification se fait en un éclair. Le déverrouillage est validé par une petite vibration sur la montre. Une notification apparait et fait office d’ultime étape de vérification : s’il s’agit d’une erreur, vous pourrez verrouiller tout de suite le téléphone depuis la montre. D’ailleurs, si vous décidez de verrouiller votre iPhone par ce biais, il exigera le code lors de la prochaine étape de vérification — avec ou sans masque.

Vous n’avez pas d’Apple Watch ? Il existe toujours le système D.

Crédit photo de la une : Maxime Claudel pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

