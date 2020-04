Il est possible de faire marcher Face ID avec un masque sur votre iPhone X, XS, 11 ou votre iPad Pro équipé. La configuration n'est pas évidente, mais notre test est concluant.

Depuis l’iPhone X, les smartphones d’Apple se déverrouillent par un algorithme complexe de reconnaissance faciale, basée sur l’interprétation d’une projection de points sur le visage. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, et surtout à partir du 11 mai, date supposée des premières étapes de déconfinement, beaucoup d’utilisatrices et d’utilisateurs d’iPhone porteront donc des masques. Ce qui, de prime abord, est incompatible avec le déverrouillage de l’iPhone, qui prend en compte notamment les yeux, le nez et la forme du visage. Essayez de déverrouiller un iPhone avec un masque, configuré à partir de votre visage nu et vous verrez que cela ne fonctionne pas.

Comment configurer Face ID pour qu’il vous reconnaisse avec un masque

Mais c’était sans compter sur l’ingéniosité de chercheurs chinois, du Tencent Lab de Xuanwu, qui ont réussi à entraîner l’algorithme d’Apple avec le port d’un masque. Nous avons essayé la méthode et nous pouvons confirmer qu’elle fonctionne, si vous suivez quelques étapes précisément.

Rendez-vous tout d’abord dans Réglages / Face ID et code et tapez votre code de verrouillage.

Cliquez sur Réinitialiser Face ID puis Configurer Face ID. Le processus est le même que pour la première configuration de votre iPhone ou votre iPad Pro.

L’étape la plus importante est celle-ci : vous devez porter votre masque sur la moitié de votre visage et vos doigts qui le tiennent ne doivent pas trop apparaître. Pour cela, nous vous conseillons de mettre l’élastique de votre masque autour d’une oreille et de le tenir à deux doigts par dessous après l’avoir plié vers l’intérieur. Il faut en outre que le bout de votre nez soit caché, mais pas plus. Vérifiez la position devant une glace, pour qu’elle ressemble à la nôtre.

Enregistrez votre visage sans trop le bouger : faites plutôt bouger l’iPhone autour de vous. Si l’iPhone vous dit que votre visage est obstrué, c’est que vous le cachez trop. Pensez bien à plaquer le masque pour qu’il colle au mieux aux formes de votre visage (mâchoire) par exemple.

C’est fait ! Mettez le masque complètement et tentez un déverrouillage. Si cela se déverrouille, c’est gagné. Sinon, il faudra recommencer. Il nous a fallu deux essais pour y arriver. Cela fonctionnera également sans masque. Si vous avez des soucis, ajoutez une apparence alternative dans le même menu.

Est-ce que cela fonctionne avec tous les masques ?

Pas forcément, mais la méthode fonctionne avec plusieurs types de masques et de tissus. Le laboratoire qui l’a développée l’a essayée avec un masque grand public blanc. Un magazine de Singapour a testé la méthode avec succès avec un masque en tissu vert foncé. Nous avons souhaité confirmer une troisième matière, en essayant avec un tour de cou de vélo en polaire, noir : cela marche aussi.

En revanche, il faudra toujours utiliser le masque réutilisable ou le même type de masque jetable que vous avez enregistré. Si vous passez d’un masque blanc à un masque vert, Face ID ne vous reconnaîtra pas.

Notez enfin que l’algorithme d’Apple apprend : s’il pourrait mettre quelques essais au début avant de vous reconnaître, il sera de plus en plus à l’aise avec votre visage sous le masque.