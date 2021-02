Apple va bientôt proposer une fonctionnalité très intéressante pour les utilisateurs d'un iPhone équipé de Face ID : le déverrouillage beaucoup plus aisé quand on porte un masque. Seul hic ? Il faudra aussi être propriétaire d'une Apple Watch.

On a plusieurs fois vanté les mérites de Face ID, reconnaissance faciale introduite par Apple sur l’iPhone X pour remplacer le capteur d’empreintes digitales autrefois intégré au bouton Home. Hélas, si rapide, sécurisée et pertinente est-elle, cette technologie se heurte à un mur en cette période de pandémie de coronavirus : le port du masque, qui empêche les capteurs de reconnaître le bas du visage de l’utilisateur, l’obligeant alors à rentrer son code de déverrouillage. Cette perte de temps sera bientôt de l’histoire ancienne, tout au moins pour les propriétaires d’une Apple Watch.

Apple a mis à disposition des développeurs la bêta d’iOS 14.5, mise à jour majeure qui apportera plusieurs fonctionnalités aux smartphones. En tête, il y aura donc cette possibilité de déverrouiller son iPhone avec une Apple Watch tournant sous watchOS 7.4. Ce moyen existe déjà pour les MacBook.

En mai 2020, iOS 13.5 avait ajouté la détection plus rapide du masque, ce qui permet de rentrer directement son code sans assister à plusieurs échecs de Face ID.

Une double authentification visage / poignet

Le déverrouillage par l’intermédiaire de l’Apple Watch ne se lancera que si l’iPhone détecte un visage masqué (sinon, il reconnaîtra votre visage comme à son habitude). D’après les premiers tests réalisés par 9to5Mac et publiés le 1er février, plusieurs conditions doivent être remplies pour que la magie opère :

La fonctionnalité est activée dans les paramètres de l’iPhone ;

Face ID détecte un masque ;

L’Apple Watch est à proximité ;

L’Apple Watch est sur votre poignet ;

L’Apple Watch est déverrouillée ;

L’Apple Watch dispose d’un mot de passe de sécurité ;

La détection du poignet sur l’Apple Watch est activée (cette fonctionnalité verrouille automatiquement la montre quand elle n’est plus portée grâce au capteur cardiaque, qui reconnaît l’absence de pulsation)

Si tout est bon, l’iPhone se déverrouillera automatiquement et l’Apple Watch le signalera avec une notification haptique. Notez qu’il sera possible de verrouiller illico le smartphone depuis la montre, dans le cas où quelqu’un tenterait d’accéder à votre iPhone près de vous.

#iOS14.5 beta 1, iPhone unlock process with #AppleWatch wearing a facemask Easy and super smooth ! pic.twitter.com/ADkE0dVS0I — Luca Ansevini (@Anse1987) February 1, 2021

« La fonctionnalité est similaire à celle qui permet de déverrouiller son MacBook avec l’Apple Watch, mais elle a l’air plus rapide et fiable », indique 9to5Mac. En revanche, il semblerait qu’elle n’opère que pour le déverrouillage. Pour Apple Pay ou encore le remplissage automatique des champs via Face ID (sur une application bancaire par exemple), il faudra toujours s’en remettre au code.

