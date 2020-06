Votre iPhone ou votre iPad est-il compatible avec iOS 14 ou iPadOS 14 ? Numerama fait le point.

Présentée lors d’une conférence le 22 juin, la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple pour iPhone sortira en septembre 2020. iOS 14 apportera notamment un nouvel outil de traduction, la possibilité de régler par défaut le navigateur ou la messagerie de son choix ainsi qu’une géolocalisation un peu plus imprécise, afin d’éviter que l’on sache trop bien où vous êtes exactement.

Comme à chaque mise à jour logicielle, il va se poser la question de savoir quel iPhone sera compatible avec iOS 14. Une question dont la réponse rassurera la très grande majorité de la clientèle du fabricant américain. Comme à son habitude, il va proposer cette mise à jour sur un très grand nombre de terminaux, y compris des modèles qui fêtent en 2020 leurs 5 ans de carrière commerciale.

Une bonne nouvelle donc pour les mobinautes qui n’avaient pas pour projet d’acheter dans l’immédiat un nouvel iPhone, car les nouveautés d’iOS 14 leur seront accessibles. En tout, ce sont quinze modèles d’iPhone qui sont éligibles, de l’iPhone 6s sorti en 2015 à l’iPhone 11 Pro Max, le plus puissant et le plus récent des smartphones de la marque. À cette liste s’ajoute l’iPod touch de 7e génération.

Ce support étendu, qui a de quoi faire pâlir d’envie les propriétaires d’un smartphone sous Android, concerne aussi l’iPad. Le système d’exploitation dédié pour les tablettes d’Apple est aussi en cours de mise à jour, à travers iPadOS 14, avec d’une part les évolutions d’iOS 14 et d’autre part des modifications plus spécifiques liées aux dimensions et aux usages de l’appareil. 15 modèles sont concernés.

Bien entendu, si Apple est réputé pour proposer ses mises à jour sur des appareils parfois anciens, il n’est pas toujours garanti que la totalité des nouveautés du dernier système d’exploitation soit accessible, parce que cela nécessite soit des composants précis, arrivés avec des générations ultérieures d’iPhone ou d’iPad, soit une capacité de traitement plus importante.

Vous pourrez vérifier avec le tableau ci-dessous si votre iPhone, votre iPad ou votre iPod est compatible avec iOS 13 ou iPadOS.

Quels sont les iPhone et les iPad compatibles ?

iPhone iPad iPod iPhone 11 iPad Pro 12,9 pouces (4e gen) iPod touch (7e gen) iPhone 11 Pro iPad Pro 11 pouces (2e gen) iPhone 11 Pro Max iPad Pro 12,9 pouces (3e gen) iPhone XS iPad Pro 11 pouces (1e gen) iPhone XS Max iPad Pro 12,9 pouces (2e gen) iPhone XR iPad Pro 12,9 pouces (1e gen) iPhone X iPad Pro 10,5 pouces iPhone 8 iPad Pro 9,7 pouces iPhone 8 Plus iPad (7e gen) iPhone 7 iPad (6e gen) iPhone 7 Plus iPad (5e gen) iPhone 6s iPad mini (5e gen) iPhone 6s Plus iPad mini 4 iPhone SE iPad Air (3e gen) iPad Air 2