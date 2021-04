Apple prépare une nouvelle keynote et, comme d'habitude, les rumeurs sur ce que la société pourrait présenter vont bon train. Numerama fait le point sur ce qu'Apple semble avoir dans les cartons.

C’est officiel, Apple va présenter des nouveautés le 20 avril prochain. L’entreprise a envoyé les invitations le 13 avril 2021, promettant un « printemps chargé », si l’on traduit le « Spring Loaded » du carton littéralement.

Comme souvent avec Apple, les rumeurs sur ce que pourrait contenir la keynote sont légion. On fait le tour de ce qui pourrait arriver ce 20 avril prochain.

Des nouveaux iPad Pro… si la pénurie le permet

Le pari le plus sûr est à faire sur les iPad Pro. De nouvelles tablettes semblent en effet sur les rails avec, comme auparavant, un modèle 11 pouces et 12,9 pouces (28 et 32 cm de diagonale respectivement). Le design resterait à priori inchangé avec des bordures minimales tout autour de l’écran.

C’est dans les caractéristiques techniques qu’il faudra aller chercher de la nouveauté, avec l’apparition de la prochaine puce Apple A14X qui donnerait un coup de fouet aux nouveaux modèles.

S’il est quasiment sûr qu’Apple annonce de nouvelles tablettes, il n’est pas certain pour autant que vous puissiez les acheter tout de suite. Apple, comme le reste de l’industrie, est frappé par la pénurie actuelle de composants, et de récentes indiscrétions dans la presse ont fait état de problématiques d’approvisionnement d’écrans et de composants associés. Un détail particulièrement gênant quand l’iPad Pro 12,9 pouces doit inaugurer l’arrivée d’une nouvelle technologie d’affichage Mini LED.

Un nouvel iPad Mini pourrait aussi être présenté. La tablette petit format d’Apple n’a pas connu de nouvelle version depuis 2019 et pourrait bien profiter d’un rafraîchissement côté design. Cependant, au vu de la situation industrielle et du peu d’indices laissés sur le web, la présentation d’un iPad Mini 2021 est tout sauf certaine.

Un iMac M1 ?

Apple l’a dit : d’ici 2022, tout son catalogue de Mac profitera de la nouvelle puce M1. Il n’est donc pas interdit d’imaginer qu’une première version d’iMac (la machine tout-en-un d’Apple) sous architecture ARM fasse son apparition sur scène.

Les rumeurs concernant un nouvel ordinateur redésigné flottent, en effet, depuis quelque temps. L’appareil profiterait d’un écran plus grand, malgré un encombrement similaire, grâce à une réduction des bordures.

De la télé et des objets connectés

L’apparition d’une nouvelle Apple TV n’est pas à exclure non plus. Le dernier boitier de la marque date de 2018 et des rumeurs persistantes font état d’un appareil capable de supporter des taux de rafraichissement de 120 Hz afin de pousser l’aspect vidéoludique de sa box télé.

L’ouverture récente de son service « Localiser » aux constructeurs tiers pourrait aussi signaler l’arrivée des fameux AirTags d’Apple, ces balises Bluetooth nouvelle génération qu’Apple prépare depuis 2019 au moins.

Des annonces, mais quid de la disponibilité ?

Enfin côté logiciel, Apple pourrait donner une date de sortie pour iOS 14.5, une révision importante de son OS mobile qui arriverait avec de nombreuses nouveautés, notamment l’App Tracking Transparency, cette option qui permet de réduire le pistage publicitaire sur iPhone — en plus de contrarier Mark Zuckerberg.

Il n’est pas dans les habitudes d’Apple de mentionner des problématiques industrielles pendant ses keynote, mais la pénurie qui touche l’industrie high-tech en ce moment n’épargne personne. Si l’entreprise a très probablement de nouveaux produits dans ses cartons, leur date de commercialisation et leur disponibilité pourraient être perturbées par la situation actuelle. Il faudra donc rester attentif à ce détail lors de la présentation et, peut-être, attendre un peu avant de mettre les mains sur les derniers gadgets d’Apple.

