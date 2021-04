Surprise : l'iMac est de retour, avec une puce M1... et 7 couleurs.

Apple n’a pas annoncé que des accessoires lors de sa première conférence de 2021. Une section entière était dédiée au Mac et à son nouveau processeur M1, qui est un « énorme succès » d’après Tim Cook. Et la firme de Cupertino n’a pas lésiné sur l’annonce qu’elle préparait : un iMac conçu entièrement autour de la puce M1.

À lire : Apple annonce enfin son AirTag

Ce nouveau Mac est très coloré, rappelant l’époque des Mac « G3 ». Son profil est parfaitement fin, rassemblant tout le savoir accumulé par Apple sur les iPad Pro — d’aucuns diront que le nouveau iMac ressemble à un grand iPad Pro sur un pied. À l’intérieur, l’iMac M1 a été entièrement revu autour de sa consommation thermique et sa génération de chaleur, ce qui lui permet d’être quasiment silencieux à l’usage. S’il a les performances d’un MacBook Pro, on ne peut que croire Apple sur ce point.

L’écran est une dalle de 24 pouces, définie en 4,5K et embarque une nouvelle webcam 1080p, qui sera sans nul doute parfaitement utile en ces temps de télétravail et de distanciation sociale. Comme sur un iPhone, elle est contrôlée par le processeur M1 qui permet d’ajuster en temps réel la colorimétrie du flux vidéo, ce qui promet un rendu exceptionnel. Elle a été couplée à un ensemble de trois micros qu’Apple définit comme « les meilleurs jamais intégrés dans un Mac », ce qui, si on les prend au mot, signifie qu’ils sont même mieux que ceux du MacBook Pro 16 pouces pensé pour enregistrer des sons d’instruments de musique en « qualité studio ».

Côté performances, Apple promet une amélioration de 85 % par rapport « au précédent iMac 21 pouces », qui n’était pas un ordinateur très puissant, sur des applications comme Xcode. Côté Photoshop ou des logiciels demandant de la puissance graphique, Apple annonce des performances améliorées de 50 % à 100 % selon les situations, toujours par rapport au même iMac 21 pouces de référence.

L’iMac M1 possède 4 ports USB-C et un port magnétique propriétaire pour l’alimentation… et la prise Ethernet, qui est désormais déportée dans le transformateur. Selon Apple, cela permettra d’enlever un câble sur le bureau.

Le nouvel iMac M1 24 pouces avec 4 ports USB-C commence à 1 299 € et sera disponible dès la mi-mai. Les précommandes commenceront le 30 avril.

Crédit photo de la une : Capture d'écran Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo