La PlayStation 5 est en rupture de stock sur la majorité des plateformes de e-commerce. Sony a tenté de rassurer ses futurs clients : les enseignes seront réapprovisionnées « d'ici la fin de l'année ».

« Tu n’aurais pas un bon plan pour la PS5 ? », « j’essaie de trouver une PS5 pour offrir à mon fils à Noël, mais c’est impossible », « mais vous à Numerama, vous en avez une ? » ; ces questions de notre entourage viennent régulièrement parsemer notre quotidien de journalistes.

C’est un fait indéniable : la PlayStation 5 est actuellement quasiment impossible à trouver dans le commerce, depuis sa sortie le 19 novembre 2020 en France. En début de mois, Sony confirmait déjà qu’aucune unité de sa console next-gen ne serait disponible en magasin le jour de sa sortie, à cause de la pandémie de coronavirus et de certaines mesures de confinement.

La marque japonaise avait aussi dû présenter ses excuses pour sa piètre gestion des précommandes de la console en septembre dernier (qui ont rapidement été aussi en rupture), n’ayant pas donné d’heure exacte de mise en ligne. À ces inconnues se sont ajoutés des stocks faibles, probablement, comme émet The Verge, car la console est difficile à produire.

Alors, les clients pourront-ils réussir à mettre la main sur une PS5 d’ici Noël, dans un mois ? Sony s’est voulu rassurant : dans un tweet envoyé le 25 novembre 2020, le fabricant a confirmé que « la demande pour la PS5 était sans précédent » et que c’est pour cela qu’il « confirme que des stocks supplémentaires de PS5 arriveront chez les revendeurs d’ici la fin de l’année ».

L’entreprise conseille de « rester en contact avec vos revendeurs de quartier ». Elle annonce au passage que le lancement de la PS5 est le « plus gros » pour une console de sa marque, dans toute l’histoire.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020