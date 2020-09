Le lancement des précommandes de la PS5 n'a pas été très bien géré par Sony, qui avait donné une date mais aucune heure. Pire, elle n'a même pas été respectée par certains revendeurs.

« La campagne de réservation de la PS5, des jeux et accessoires démarre aujourd’hui, vous pouvez vous renseigner auprès de vos revendeurs habituels », annonçait PlayStation France dans un tweet publié le jeudi 17 septembre, au lendemain de la conférence pendant laquelle Sony a dévoilé le prix et la date de sortie de la PS5. Autant dire que les joueurs ont été livrés à eux-mêmes, privés d’un horaire exact et placés dans une incertitude.

Pire, certaines enseignes n’ont pas respecté cette date du 17 septembre. Numerama peut le confirmer : la veille, peu après 23h, nous avons pu précommander une PS5 sur Cdiscount sans aucun problème. Dans la foulée, la Fnac a dégainé, et il fallait se dépêcher pour obtenir un exemplaire. Aux États-Unis, le calendrier n’a pas été respecté non plus selon les informations de The Verge. Face à cette mauvaise gestion, Sony a été obligé de s’excuser.

Let’s be honest : PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020