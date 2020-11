Sony prévient les joueuses et les joueurs : aucune PS5 ne sera disponible en boutique le jour de la sortie de la console.

Rien ne servira de faire la queue devant un magasin le 19 novembre 2020 pour espérer avoir une PlayStation 5 dans une boutique, si vous ne l’avez pas précommandée. Sur le blog PS5 dédié aux actualités de la console, Sony a précisé qu’aucune unité ne serait disponible dans les boutiques habituelles — la console se vend traditionnellement dans les magasins de jeux vidéo, les magasins spécialisés, mais aussi dans les grandes surfaces.

La justification est simple à comprendre : Sony souhaite « assurer la sécurité de [ses] joueurs, revendeurs et employés pendant le COVID-19 ». Des files interminables et des bousculades pour espérer avoir la console next-gen sont en effet deux éléments peu compatibles avec les mesures sanitaires. Pour rappel, la France est confinée et théoriquement, aucun déplacement n’est toléré pour faire des achats en-dehors des biens essentiels, ou aller chercher des commandes devant les boutiques.

Comment acheter une PS5 le jour J ?

Le 19 novembre, deux options s’offrent aux joueuses et aux joueurs : avoir recours au « click & collect » qui sera maintenu (vous achetez en ligne votre console et vous passez la retirer en magasin à un horaire précis) ou commander sa PS5 en ligne. Pour être sûr de son achat, Sony conseille de se renseigner « auprès de l’enseigne concernée pour plus d’informations. »

La nouvelle devrait éviter les principaux débordements liés au lancement d’une console, mais en 2020, ces phénomènes se font rares en dehors de grandes promotions. En effet, l’achat en ligne est très généralisé et les consoles arrivent la plupart du temps aussi vite qu’avec un achat en présentiel. De plus, il était bien avisé de réserver une console cette année : la PS5 est à peu près partout en rupture de stock (Amazon, Darty, Fnac, etc. présentent tous des rayons virtuels vides)

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo