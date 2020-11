Apple a partagé quelques détails sur son chargeur MagSafe Duo, conçu pour recharger un iPhone et une montre Apple Watch en même temps. Spoiler : ça va coûter cher.

À l’occasion de sa conférence dédiée à ses derniers iPhone, Apple a ressuscité la technologie MagSafe, offrant une recharge magnétique et sans fil à ses derniers téléphones. Elle ouvre aussi la voie à un catalogue d’accessoires compatibles : outre le chargeur simple, la firme de Cupertino commercialisera — un jour — une option double. Sorte de revanche sur le AirPower, il permettra de recharger un iPhone et une Apple Watch dans un format compact et facile à transporter.

Néanmoins, ce chargeur double ne sera peut-être pas le produit de rêve auquel certains utilisateurs pensent. Évacuons d’abord la question du prix : il sera vendu 149 euros (45 euros pour le simple), sans adaptateur de prise murale. Et, comme repéré par Mark Gurman (Bloomberg) dans un tweet publié le 18 novembre, le chargeur double MagSafe n’offrira pas la même puissance de charge en fonction de l’adaptateur. Pire, elle n’atteindra pas celle du simple chargeur, même dans la configuration la plus chère.

14 W de puissance de charge au grand maximum pour le chargeur double

Apple a mis à jour la fiche produit accessible sur son site de ventes. Si on ne connaît toujours pas la date de disponibilité du chargeur double MagSafe, on découvre qu’il est compatible avec plusieurs formats d’adaptateur secteur au format USB-C (non fourni, on le rappelle).

Voici les options possibles :

Adaptateur 20 W à 25 euros (celui qui n’est plus fourni avec les iPhone) : puissance de charge maximale de 11 W ;

Adaptateur supérieur à 27 W (celui fourni avec le MacBook Air atteint une puissance de 30 W et coûte 55 euros) : puissance de charge maximale de 14 W.

Pour profiter au mieux de son chargeur double MagSafe, il faudra donc payer 149 + 55 euros, soit 204 euros. Certes, vous pourrez recharger deux appareils à la fois. Mais pour ce tarif, vous n’aurez pas la meilleure puissance de charge, qui peut atteindre 15 W avec le chargeur simple (12 W pour l’iPhone 12 mini).

Cette limite rappelle pourquoi Apple a dû annuler le AirPower, dont la promesse était de monter à trois produits. Les risques liés à la surchauffe ont fini par avoir raison des ambitions de la multinationale.

Le point sur les puissances maximales de recharge avec MagSafe :

MagSafe simple (45 €) MagSafe double (149 €) Adaptateur 20 W, 25 € 15 W* 11 W Adaptateur 27 W (et +), à partir de 55 € 15 W* 14 W*

*12 W pour l’iPhone 12 mini

