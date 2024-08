Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Il n’est pas rare de trouver les anciens modèles de MacBook en réduction. Pour la dernière génération M3, c’est en revanche moins fréquent. En ce moment, le dernier laptop d’Apple est promotion à -15 %.

C’est quoi, cette promotion sur ce MacBook Air M3 ?

Habituellement proposé autour de 1300 € sur le site d’Apple, le MacBook Air M3 13,6″ affiche en ce moment une promotion de 200 € pour la rentrée, pour un prix de 1 099 €. Vous avez besoin d’un écran plus grand ? Sachez que la version 15,3″ est aussi en réduction à 1349 € contre 1 599 €

Pour voir de quoi il est capable et le comparer aux autres modèles, vous pouvez vous référer à notre sélection des meilleurs Mac à acheter en 2024.

C’est quoi, ce Macbook M3 ?

Difficile de se tromper avec ce modèle. Cette version, sortie en mars dernier, elle est la version ultime du MacBook Air. Ce modèle léger, fin et performant conserve l’ADN de la gamme avec des dimensions de 304,1 × 11,3 × 215 mm pour un poids de 1,24 kg.

Il profite de l’ajout d’une puce plus puissante : la M3. Il ne s’agit pas d’un véhicule avec un moteur v8 biturbo mais bien de la nouvelle génération de SoC d’Apple. Cela dit, on peut faire un parallèle avec les performances. Cette puce M3 autrefois réservée aux iMac et aux versions Pro affiche une gravure plus fine (3mn contre 5mn). Ses 8 cœurs permettent même de s’attaquer à des tâches plus professionnelles comme du montage en 4K voir même faire de la 3D avec du ray tracing — une fonction de modélisation des lumières et des reflets, désormais native sur le MacBook Air.

Pour l’écran, l’ordinateur ultra-portable d’Apple affiche toujours l’un des meilleurs écrans du marché avec une dalle 2560 × 1664 pixels en OLED. Les couleurs sont vibrantes et les noires sont plus profonds ce qui donne des contrastes intenses. Avec ces 500 nits, l’écran est assez lumineux pour travailler dans de bonnes conditions en extérieur avec la lumière du soleil. Pour les moments moins exposés, le MacBook Air M3 est tout aussi adapté avec son clavier rétroéclairé qui permet une frappe précise dans le noir.

Pour aller plus loin Test du MacBook Air M3 : le meilleur ordinateur portable s’adapte aux traces de doigts

À ce prix, ce MacBook est-il une bonne affaire ?

Pour ce prix, le MacBook Air M3 est une excellente affaire, surtout à l’approche de la rentrée. Pour les cours ou le télétravail, sa puce M3 fait des merveilles et assure le multitâche ou l’utilisation d’applications gourmandes sans le moindre souci — et ce pendant une bonne journée sans avoir à le recharger. Une fois vidé, il se recharge en un rien de temps, 2 h environ via le port MagSafe.

À noter qu’à cette offre, il peut s’ajouter une remise de 50 € si vous êtes étudiant, pour faire tomber son prix à 1 049 €.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !