Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le ménage n’est clairement pas la meilleure partie de la semaine. Pour se faciliter la tâche, il existe de nombreux aspirateurs robots efficaces, et pour tous les budgets. Ce modèle de Xiaomi vaut clairement le coup avec 200 € de réduction.

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur robot ?

L’aspirateur robot Robot Vacuum X10 de Xiaomi est normalement vendu 499,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 299,99 € sur le site de Xiaomi.

Retrouvez d’autres modèles plus haut de gamme dans notre guide des meilleurs aspirateurs robots.

C’est quoi, cet aspirateur robot de Xiaomi ?

Le Robot Vacuum X10 fait partie de la gamme des aspirateurs robots X10 de Xiaomi, et constitue le modèle milieu de gamme. Ses dimensions de 46,4 × 41,2 × 38 cm de hauteur pour un poids de 7,4 kg n’en font certes pas le plus petit des aspirateurs. Il reste toutefois assez compact pour se faufiler partout facilement, y compris sous certains meubles. Il est aussi très adroit pour naviguer dans votre intérieur et éviter les chocs et les chutes, grâce à plusieurs caméras et capteurs.

Le Vaccum X10 est équipé d’un moteur sans brosse ultra-rapide d’une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, et d’une brosse à roulette flottante pour le nettoyage du sol. La poussière est ainsi récoltée et immédiatement envoyée dans le bac. L’aspirateur robot n’est cependant pas efficace sur tout type de sol, et aura de temps à autre un peu de mal sur les tapis à poils longs ou le long de certains murs. Notez qu’une fonction lavage avec une serpillère et un réservoir d’eau de 200 ml est également présente.

L’application permet de gérer de nombreux paramètres // Source : Xiaomi

À ce prix, cet aspirateur de Xiaomi est-il une bonne affaire ?

Le Xiaomi Robot Vacuum X10 est un excellent modèle parfaitement recommandable à moins de 300 €. Comme la plupart des modèles du constructeur, il embarque quelques fonctionnalités appréciables. L’application Xiaomi Home, disponible sur iOS et Android, permet par exemple de paramétrer les déplacements sur la carte de votre intérieur, de régler la puissance d’aspiration, ou encore de planifier un lavage ou une aspiration à distance. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont aussi de la partie pour contrôler l’aspirateur à la voix.

Niveau autonomie, comptez plus de 180 minutes de ménage en mode Standard. Le Robot Vaccum X10 revient tout seul à sa base de recharge pour refaire le plein de batterie, en environ 4 h.

Xiaomi Home Télécharger gratuitement

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !