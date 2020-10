Sur iOS 14, les widgets sont devenus bien plus complets qu'avant. Les différentes tailles proposent même différentes fonctionnalités. Ce petit guide vous explique comment régler leur taille pour en profiter selon vos besoins.

Sur les iPhone compatibles avec iOS 14, la grande nouveauté du système d’exploitation d’Apple est indéniablement les widgets. Ces bouts d’applications que vous pouvez mettre dans le panneau de gauche, qui leur est dédié, ou directement sur la grille d’applications, vous permettent d’accéder à des fonctionnalités ou des informations en un coup d’œil. Depuis iOS 14, en plus d’être plus nombreux, les widgets peuvent prendre plusieurs formes… et plusieurs tailles.

On vous explique comment les redimensionner.

Redimensionner ses widgets iOS 14 en quatre étapes

D’abord, faites un appui long sur une application ou widget — n’importe laquelle, cela n’a pas d’importance.

Un menu déroulant va descendre pour faire apparaître plusieurs options. L’une d’elles se nomme Modifier l’écran d’accueil : c’est sur cela qu’il faut cliquer.

: c’est sur cela qu’il faut cliquer. Un petit + va apparaître en haut à gauche de l’écran. C’est sur cela qu’il faut cliquer pour faire apparaître le menu des widgets.

Ensuite, choisissez le widget que vous souhaitez ajouter : un nouveau menu s’ouvrira pour vous proposer la taille de votre choix !

Les widgets officiels ont jusqu’à 4 tailles différentes : une case carrée, un rectangle allongé, un gros module de 4 items ou un très gros module de 6 items. C’est très parlant sur le widget news, que vous trouvez par défaut sur la page de gauche de votre iPhone, en version 4 titres de presse. Si vous le redimensionnez pour passer à la version la plus grande, vous débloquerez deux titres de presse en plus.

À lire : Comment personnaliser ses widgets

Pour Apple Music, le plus gros widget vous permettra d’avoir l’artiste en cours d’écoute, mais également les albums et playlists écoutés récemment. Du côté des widgets non officiels, la recherche Google permet par exemple d’avoir soit un carré classique avec une barre de texte, soit des options pour faire une recherche vocale, lancer Google Lens ou une fenêtre de navigation privée. Les développeurs ne sont pas tenus de proposer toutes les tailles : n’hésitez pas à explorer les différentes tailles proposées par vos applications favorites pour trouver celles qui vous conviennent le mieux.

