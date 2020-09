Avec la mise à jour iOS 14, les utilisateurs d'iPhone peuvent enfin choisir un écran d'accueil sur mesure. Voici comment créer des widgets et des icônes personnalisées. Attention, ce n'est pas si facile : il faut s'armer de patience et de persévérance.

C’était la petite révolution de la dernière mise à jour logicielle des iPhone, le 16 septembre 2020. iOS 14 permet (enfin) de modifier les widgets, ces petites icônes interactives qui occupent l’écran du smartphone. Les propriétaires d’iPhone peuvent donc personnaliser leurs écrans d’accueil à leur guise, alors qu’ils devaient auparavant se contenter d’un format unique d’icône aux bords arrondis.

Sur TikTok, la nouveauté a engendré une nouvelle tendance : de nombreux utilisateurs montrent fièrement leur écran d’accueil, sur lequel ils ont souvent passé plusieurs heures, voire des dizaines. Des prouesses esthétiques difficiles à reproduire, mais accessibles à toute personne qui aura la patience suffisante.

Si vous voulez vous aussi personnaliser votre écran avec des widgets et des icônes sur mesure, voici notre guide.

Comment organiser les widgets ?

Pour commencer, il faut comprendre le fonctionnement des widgets. Ils existent en trois formats : petit, moyen, grand. Vous pouvez intégrer l’affichage de certaines applications natives (Plans, Calendrier, Horloge, Rappels, Photos…) à ces widgets.

Gardez votre doigt appuyé sur le vide de l’écran entre les icônes d’application. Les icônes commencent à gigoter : vous pouvez modifier leur disposition en cliquant dessus puis en les faisant glisser.

Cliquez sur celui de votre choix, puis vous pourrez choisir sous quel format (petit, moyen, grand) vous voulez l’afficher. Vous n’aurez plus qu’à appuyer sur « ajouter le widget », et le tour est joué.

Pour aérer votre écran d’accueil, vous pouvez ranger vos apps dans la « bibliothèque d’application », une autre nouveauté de iOS 14. Il vous suffit de cliquer sur le petit « – » qui s’affiche dans le coin supérieur gauche de l’app à ranger. Pour accéder à la bibliothèque, vous n’avez qu’à glisser votre doigt vers la gauche. Toutes les apps installées sur votre iPhone y sont regroupées par thématique.

Comment créer des widgets personnalisés ?

Vous remarquerez rapidement que les widgets de base ne permettent pas de satisfaire votre créativité.

Pour créer des widgets personnalisés, vous devrez télécharger depuis le Store l’application Widgetsmith. À peine une semaine après la mise à jour d’iOS 14, elle avait été téléchargée plus de 2 millions de fois. Et pour cause : c’est la seule app, pour l’instant, qui propose ce niveau de personnalisation. Petit détail important : tout y est écrit en anglais.

Grâce à Widgetsmith, vous allez pouvoir créer des widgets avec vos photos, ou votre propre texte. L’app propose également des widgets qui afficheront différents types de données.

Une fois dans l’app, appuyez sur « Add Small Widget » (ou « medium » ou « large », selon la taille de widget que vous souhaitez créer). Ensuite, appuyez sur le widget que vous venez d’ajouter, qui est pour l’instant défini par défaut, et nommé « Small #X ».

. Vous ouvrez ainsi l’outil de personnalisation. Dans l’onglet « Style », descendez jusqu’à « Custom ». Vous pourrez choisir d’afficher une photo, un album entier (Photos in Album) , ou encore du texte de votre choix (Custom Text).

Si vous choisissez une photo ou un album photo, cliquez sur l’onglet « Selected Photo » en bas de l’écran, puis sur « Choose Photo ». Une fois votre choix terminé, revenez au menu précédent grâce au bouton en haut à gauche de l’écran, puis appuyez sur « save » en haut à droite.

C’est bon, vous avez créé votre propre widget ! Maintenant, il faut l’importer sur votre écran.

Pour cela, revenez dans le menu widget de votre iPhone, puis cherchez « Widgetsmith » et appuyez sur l’icône de l’app. Vous n’avez plus qu’à « ajouter le widget ».

Vous pouvez modifier à tout moment quel widget personnalisé s’affiche. Il suffit d’appuyer longtemps sur le widget et choisir « modifier le widget » : vous aurez la liste de ceux que vous avez créés.

Comment modifier l’icône d’une app ?

Vous aurez peut-être remarqué dans les écrans d’accueil publiés sur les réseaux sociaux que les applications ont des icônes différentes des versions officielles : c’est parce que les utilisateurs ont créé un raccourci, qui permet de mettre une app derrière l’image de son choix.

Ouvrez l’application Raccourcis , native à votre iPhone.

, native à votre iPhone. Appuyez sur le « + » en haut à gauche pour créer un nouveau raccourci, puis sur « ajoutez une action ». Dans la barre de recherche, écrivez « Ouvrir l’app » , puis sélectionnez l’action.

, puis sélectionnez l’action. Appuyez sur « Choisir », et sélectionnez l’app de votre choix.

Appuyez sur les trois points en haut à gauche de l’écran. Donnez un nom au raccourci, puis sélectionnez « Sur l’écran d’accueil ». C’est ici que vous pouvez décider de la photo et du nom que vous souhaitez afficher pour l’app. Appuyez sur « ajouter » quand vous avez fini.

Et voilà, vous pouvez accéder à votre application par une icône différente. Les plus déterminés d’entre vous pourront créer des designs pour donner une esthétique particulière à chaque icône. D’ailleurs, certaines personnes commencent déjà à vendre des packs de widgets.

Mais avant de vous lancer dans des projets esthétiques complexes, ayez conscience qu’avec les apps actuelles, ce sera un processus long.

Crédit photo de la une : François Manens/Numerama Signaler une erreur dans le texte

