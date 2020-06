Romain Ribout - il y a 1 heure Tech

[Le Deal du Jour] Afin d'être sûr d'opter pour une microSD parfaitement compatible avec sa Switch, mieux vaut en choisir une certifiée par Nintendo lui-même. 64, 128 ou 256 Go, elles sont toutes en promotion sur Amazon.

La Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite sont limitées à 32 Go de mémoire interne. Un espace suffisant si vous achetez principalement des cartouches, mais beaucoup moins intéressant si vous passez majoritairement par l’eShop pour obtenir vos nouveaux jeux.

Pour celles et ceux qui se trouvent dans cette deuxième catégorie, notez que les microSD officielles du fabricant japonais sont actuellement en promotion avec des remises allant jusqu’à 25 % sur Amazon.

Voici toutes les offres :

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi choisir une microSD officielle pour la Nintendo Switch ?

Il existe évidemment des solutions moins onéreuses pour acheter une microSD, mais c’est à vos risques et périls. Certaines d’entre elles ne proposent pas un débit suffisant pour lire vos jeux vidéo et n’offrent malheureusement pas une protection adéquate pour conserver vos données sur le long terme.

Les microSD SanDisk sous licence officielle Nintendo Switch sont quant à elle directement certifiées par le constructeur japonais afin d’être parfaitement compatibles pour la console hybride.

Qu’est-ce qu’elles ont de plus qu’une microSD SanDisk classique ?

Rien de particulier. SanDisk est l’un des leaders du marché avec ses nombreuses solutions de stockage et Nintendo a tout simplement décidé de lui faire confiance pour ses microSD sous licence officielle.

Elles ont toutefois la particularité d’arborer un design qui plaira sans aucun doute aux collectionneurs et aux fans de la marque, en passant par le logo de la Triforce dans The Legend of Zelda pour le modèle 64 Go et jusqu’à la super étoile qui donne le pouvoir d’invincibilité à Mario pour la version 256 Go.

