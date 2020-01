LG partage ses dernières technologies en matière d'affichage OLED, quelques jours avant le CES 2020.

Pendant que Samsung rêve d’un téléviseur QLED sans aucun bord, LG continue de maximiser le potentiel de ses dalles OLED. Et comme la technologie semble déjà avoir atteint des limites en matière de qualité d’affichage, la multinationale coréenne travaille plutôt sur le design et l’intégration. Dans un communiqué publié le 2 janvier 2019, la branche LG Display présente notamment une nouvelle télévision enroulable — son fer de lance depuis deux CES.

Contrairement aux précédentes générations qui disparaissent dans un immense caisson posé au sol, le nouveau concept, intitulé Roll-Down, s’enroule dans un dispositif placé sur le plafond. Ce procédé rappelle certains écrans dédiés à la vidéo-projection. En matière d’intégration, on peut difficilement faire mieux : quand on n’utilise pas la télévision, elle ne vient plus encombrer le salon du tout. Hélas, LG ne montre aucun visuel offrant un aperçu du téléviseur de 65 pouces.

Pour le CES 2020, LG continue de miser sur l’OLED

En plus de ce nouveau téléviseur enroulable, LG Display présentera des écrans Cinematic Sound, qui produisent eux-mêmes le son (sans passer par des hauts-parleurs). On retrouve cette promesse chez Sony, avec la technologie Acoustic Surface (son produit par vibration de la dalle). Par ailleurs, et pour la première fois au monde, il introduira une diagonale 48 pouces (120 centimètres). Aujourd’hui, la taille minimum est de 55 pouces (140 centimètres). Cela préfigure des produits plus abordables et mieux adaptés à des espaces plus restreints.

LG Display entend également s’adresser au marché des avions avec toute une panoplie de solutions OLED pensées pour améliorer l’expérience utilisateur pendant le vol (notamment la qualité d’affichage, tout simplement déplorable dans les avions d’aujourd’hui). Il montre ainsi des murs d’écrans de 55 pouces, des écrans de 65 pouces pliables des deux côtés pour que chacun ajuste selon ses préférences ou encore des dalles semi-transparentes pouvant devenir opaques en cas de besoin d’intimité. On retrouve cette même ambition pour le marché automobile, avec des tailles plus petites.

