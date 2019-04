Au moins une fois dans votre vie, vous avez dû croiser un produit LG. Mais savez-vous d'où vient le nom du conglomérat sud-coréen ? On vous raconte tout.

Le conglomérat LG est présent partout, de la téléphonie à l’électroménager, en passant par l’informatique, la chimie et même l’armement. D’une façon ou d’une autre, tout le monde ou presque a déjà vu ou eu un produit de la société sud-coréenne. Pourtant, l’origine de son nom n’est pas si connue. On vous l’explique ici.

L’histoire de LG commence en 1947 quand l’entrepreneur Koo In-Hwoi fonde la société Lak-Hui Chemical (qui se prononce « Lucky Chemical », c’est important). Comme son nom l’indique, cette firme était spécialisée dans les produits chimiques et a rapidement pris de l’importance dans cette industrie. En 1952, elle est la première à se lancer dans la fabrication de plastique en Corée du Sud, ce qui lui permet d’étendre ses activités à d’autres domaines.

Lucky-Goldstar

En 1958, Lak-Hui Chemical fonde Goldstar, une filière spécialisée dans l’électronique. C’est elle qui, des dizaines d’années plus tard, deviendra LG Electronics. Les deux compagnies formeront finalement une seule structure à partir de 1983 : le groupe Lucky-Goldstar. Malgré cette association, les deux firmes se dissocient toujours par leurs activités : Lucky s’occupe notamment des produits d’hygiène et de nettoyage (comme du dentifrice ou de la lessive) et Goldstar de l’électronique et de l’électroménager (comme des radios et des réfrigérateurs).

Ce n’est qu’en 1995 que le désormais célèbre nom LG est choisi. À cette époque, les produits électroniques de la firme prennent de plus en plus d’importance, surtout sur le marché américain. Pour s’adapter à ce dernier, le nom « Lucky-Goldstar » est abrégé et la société lance un slogan accrocheur à partir de ses initiales : Life’s Good. Certains médias continueront à nommer la société « Lucky-Goldstar » pendant quelques années, avant d’utiliser définitivement LG. Aujourd’hui, le nom est ancré dans les esprits, et peu se souviennent que le géant sud-coréen se nommait autrefois Lak-Hui Chemical.

