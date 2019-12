Samsung pourrait dévoiler un téléviseur sans bord à l'occasion du CES. Il aurait tout pour plaire.

L’une des stars du CES 2020 pouvait prendre la forme d’un téléviseur… sans aucun bord. Selon un article publié par le site coréen spécialiste The Elec, Samsung annoncerait un tel produit à l’occasion du salon de la tech organisé à Las Vegas la semaine prochaine. Il aurait reçu le feu vert des pontes de la firme coréenne, connue pour ses téléviseurs au design le plus adapté à un intérieur épuré.

« Contrairement aux autres produits borderless qui conservent quand même des bords [au hasard les téléphones], ce produit n’a vraiment aucun bord », explique un ingénieur qui travaille dessus. Il ajoute : « Samsung deviendrait le premier constructeur au monde à parvenir à un tel design extrême. » En octobre, l’entreprise a enregistré la marque Zero Bezel, qui pourrait être liée à ce téléviseur.

Le téléviseur de rêve ?

En mettant de côté la fragilité d’un grand écran dépourvu de bord (on aurait presque peur de le sortir du carton), ce téléviseur aurait tout du produit de rêve pour qui serait en quête d’une décoration la plus réussie possible. Samsung travaille dans cette direction depuis plusieurs années. Ses modèles The Frame, The Serif et The Sero ressemblent déjà moins à des téléviseurs classiques. Et, en débarrassant cet objet du quotidien de bords parfois disgracieux, la multinationale coréenne franchirait une étape supplémentaire. Sans compter que ses TV haut de gamme bénéficient de l’électronique déportée sur un boîtier fourni, ce qui permet une plus grand finesse.

En prime, le système d’exploitation de Samsung permet d’afficher ce qu’il y a sur le mur recouvert par l’écran — afin de le masquer quand la télévision n’est pas utilisée. Sans les bords, cette disparition logicielle serait encore plus appréciable — et c’est un gros plus pour celles et ceux qui ne veulent pas d’un grand rectangle noir dans leur salon (on en discute d’ailleurs dans nos vœux 2020 pour la tech).

Ce design serait d’abord proposé sur des diagonales de grande taille — à partir de 65 pouces. On attend désormais l’officialisation à l’occasion du keynote de Samsung, prévu pour le 6 janvier prochain.

Crédit photo de la une : Samsung Signaler une erreur dans le texte