Samsung pourrait lancer un premier smartphone pliable doté d'un écran en verre. Un grand pas vers la fiabilité.

Malgré le lancement compliqué du Galaxy Fold, que l’on peut considérer comme un concept vendu près cher, Samsung est bien décidé à affirmer son positionnement sur le segment des smartphones pliables. La prochaine génération pourrait prendre la forme d’un téléphone à clapet, comme le suggèrent un teasing et une fuite récente. Et elle pourrait aussi opter pour un écran en verre plutôt qu’en plastique, selon une indiscrétion signée Ice Universe le 24 décembre.

D’après le leaker à l’origine de rumeurs parfois avérées, le Galaxy Fold 2 aura un écran en verre ultra fin — une première pour cette catégorie encore balbutiante. « L’écran a l’air plus plat et a moins de plis. En fait, c’est le matériau idéal pour les téléphones pliables », appuie l’intéressé.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019