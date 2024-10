Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Samsung Galaxy Z Fold 6 récemment sorti permet de mettre la main sur le modèle précédent à moindre coût. Le Galaxy Z Fold 5, le smartphone qui s’ouvre comme un livre de poche, est actuellement à moitié prix.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone pliant de Samsung ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 512 Go est vendu 1 999 € à sa sortie en 2023. Il est en ce moment proposé au prix de 999 € sur le site de La Fnac.

C’est quoi, ce smartphone qui se plie ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 adopte un format compact lorsqu’il est plié, avec des dimensions de 74,6 × 158,2 × 6,4 mm, soit une taille standard de smartphone. Lorsqu’il est ouvert comme un livre, ses dimensions sont de 158,2 × 67,1 × 16,0 mm. Notez que son poids de 253 g n’en fait pas un appareil léger. Heureusement, la prise en main est agréable. Plié, le smartphone n’est pas très différent d’un modèle classique. Le Z Fold 5 se plie symétriquement et les deux bordures se rejoignent parfaitement.

L’écran OLED extérieur de 6,2 pouces offre un taux de rafraîchissement adaptatif entre 48 et 120 Hz et un ratio de 2 316 x 904, équivalent HD+. La luminosité est bonne et même si ce n’est pas la meilleure dalle sur le marché, son utilisation est agréable. Une fois déplié, le smartphone révèle une dalle OLED intérieure de 7,6 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz. Son ratio plus carré est le principal intérêt du Z Fold 5, qui aborde alors la taille d’un petit livre de poche ouvert. La pliure de l’écran se sent malheureusement un peu sous le doigt, mais ne se voit pas.

À ce prix, ce smartphone pliant est-il une bonne affaire ?

Moitié prix pour un smartphone pliant haut de gamme de Samsung, c’est une très bonne affaire, si toutefois son format vous intéresse. Niveau performances, le Samsung Galaxy Z Fold 5 embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et 12 Go de RAM. Les performances sont au rendez-vous, et le smartphone est fluide et réactif. Les applications tournent parfaitement et vous pourrez jouer à des jeux vidéo dans d’excellentes conditions. L’interface dédiée One UI 6.1.1, sous Android 14, propose une expérience utilisateur agréable et semblable à celle du Z Fold 6.

Samsung oblige, ses trois capteurs délivrent de belles performances pour des photos de grande qualité. Le Z Fold 5 peut aussi filmer en 8K à 24 images/seconde. Niveau autonomie enfin, la batterie 4 400 mAh tiendra une journée entière d’utilisation, dans le cas d’un usage normal.

