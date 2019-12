Samsung a ouvert le bal du marché des smartphones pliables avec le Galaxy Fold, un appareil hors de prix. Mais on prête à l'entreprise coréenne l'intention d'en sortir d'autres. L'un d'eux aurait fait l'objet d'une fuite.

Maintenant que Samsung a tâté le terrain en lançant son premier smartphone pliable, le bien nommé Galaxy Fold, l’entreprise sud-coréenne va-t-elle continuer à proposer d’autres modèles du même genre ? C’est une petite musique que l’on entend depuis ce printemps : au moins deux autres appareils seraient dans les cartons, selon des sources de Bloomberg. Et l’un d’eux pourrait arriver assez vite.

C’est en tout cas ce que suggèrent des photographies apparues sur le réseau social Weibo. Celles-ci montrent un smartphone qui n’est pas composé d’un écran pliable au recto et au verso d’un second écran fixe sur un seul côté, comme le Fold, mais d’un simple écran sur la façade avant. Et la pliure, au lieu d’être orientée verticalement, comme pour un livre, est horizontale.

Il n’est évidemment pas impossible que le terminal montré à l’image soit un montage ou un simple prototype sans lendemain. Cependant, les sources de Bloomberg indiquaient en mars que l’un des terminaux envisagés pourrait avoir une forme proche rappelant celle de la palourde, c’est-à-dire un appareil à l’aspect plus ou moins carré et aux côtés arrondis une fois replié sur lui même.

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.

Un smartphone potentiellement moins cher

Si cet appareil est bien un modèle en devenir et pas un simple concept, on peut supposer que son prix de vente sera plus abordable que celui choisi pour le Galaxy Fold : il ne semble pas y avoir de second écran (et dans le cas contraire, il n’aurait pas les mêmes dimensions que celui du Fold) et seuls deux objectifs photographiques apparaissent à l’écran, contre trois pour son prédécesseur.

Ces quelques changements suggèrent que ce nouveau smartphone pliable pourrait être vendu à un tarif plus raisonnable pour le tout-venant : il faut quand même se souvenir que le Fold est proposé à 2 000 euros — un frein évident qui se ressent sur les ventes, car à peine un demi-million d’exemplaires a trouvé preneur. D’autant que son usage courant requiert quelques précautions, du fait de sa relative fragilité.