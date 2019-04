Plusieurs journalistes tech ont rapporté que le smartphone pliable était déjà inutilisable après quelques jours seulement de test. Samsung dit qu'il enquêtera sur ces appareils.

Plusieurs Galaxy Fold de Samsung se sont cassés en à peine quelques jours de tests, ont rapporté des médias le 17 avril 2019. Ces exemplaires du tout premier smartphone pliable à 2 020 euros auraient eu plusieurs problèmes différents.

Interpellé, Samsung a répondu dans un communiqué le 17 avril au soir, affirmant que ses équipes allaient « étudier consciencieusement ces appareils pour déterminer les causes » de ces problèmes. Le fabricant coréen persiste en tout cas : ses smartphones seront commercialisés aux États-Unis le 26 avril comme prévu. En France, la date de sortie est au 3 mai.

Deux soucis ont été remontés.

Les premiers concernent le film de protection transparent qui recouvre l’écran de l’appareil. Selon Samsung, il s’agit d’une protection qu’il ne faut pas enlever — mais cette précision importante ne serait pas indiquée assez clairement, même s’il existe un avertissement écrit sur certaines version, comme celle de T-Mobile. De nombreux journalistes ont donc tenté de la retirer, réalisant trop tard qu’elle ne s’enlevait pas comme prévu.

PSA : There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.

I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr

— Marques Brownlee (@MKBHD) April 17, 2019