Samsung envisage de produire un smartphone pliable capable de se replier sur lui-même à la verticale et non à l'horizontale, contrairement à son Galaxy Fold.

Samsung ne compte pas s’arrêter au Galaxy Fold. Au cours de sa conférence annuelle des développeurs, le fabricant coréen a montré ce qu’il imaginait comme nouveau type de smartpthone pliable. Dans une courte vidéo, depuis diffusée sur Twitter le 29 octobre 2019, on voit un appareil qui se plie à la verticale, et non à l’horizontale comme le Fold.

« Les participants à la conférence ont pu avoir un petit aperçu d’un tout nouveau format sur lequel Samsung est en train de travailler pour sa catégorie d’appareils pliables », souligne la marque.

Samsung et le smartphone « à clapet » pliable

Au bout de ces quelques 20 secondes de teasing de ce prototype — qui n’a évidemment pas de date de sortie —, Samsung termine par mettre côté à côte son Galaxy Fold avec ce produit théorique, qui est, de fait, beaucoup plus petit.

L’idée ressemble à celle qu’explore Motorola, qui va présenter le 13 novembre prochain son propre smartphone pliable, le Motorola Razr, qui pourrait sortir en Europe dès décembre à un prix de 1 500 euros. On retrouve l’idée du téléphone à clapet, mais où l’écran serait capable de se plier entièrement sur lui-même sans s’abîmer.

L’avantage du concept exploré par Samsung et Motorola est que le smartphone est résolument plus petit : on ne vise ici pas le format « tablette » mais un objet (certes, épais) quasiment carré qui pourrait se glisser facilement dans une poche.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) October 29, 2019