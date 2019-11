Apple ne devrait plus tarder à officialiser son MacBook Pro équipé d'un écran de 16 pouces.

Apple a-t-il encore un produit à annoncer en 2019, au regard de ces dernières semaines bien garnies ? Oui : un MacBook Pro équipé d’un écran de 16 pouces, évoqué depuis plusieurs mois déjà. Selon les informations de Bloomberg publiées le 12 novembre 2019, l’ordinateur portable serait annoncé ce mercredi avec une commercialisation dans la foulée.

Ce MacBook Pro 16″ viendrait remplacer les modèles 15″ et se ranger à côté des versions 13″, maintenues en pied de gamme et renouvelées en juillet dernier. Les prix devraient être sensiblement les mêmes. Aujourd’hui, le moins cher des plus grands MacBook Pro coûte 2 699 euros.

Un MacBook Pro 16″ avec un meilleur clavier ?

Outre la diagonale légèrement supérieure (avec une définition revue à la hausse également), ce MacBook Pro disposerait d’un meilleur rendu sonore et, surtout, d’un clavier plus fiable. Sur ce point, on surveillera avec attention la technologie sur laquelle s’appuiera Apple : va-t-il revenir à un système traditionnel ? Ou a-t-il trouvé un moyen d’améliorer sensiblement son clavier papillon, tant décrié depuis son introduction avec le MacBook en 2015 ? Si les dernières générations apportent plus de satisfaction, le clavier papillon continue d’être un boulet pour Apple.

À lire : Ce qui cloche avec le clavier papillon d'Apple

Autrement, on devrait retrouver les mêmes caractéristiques que les autres MacBook Pro : affichage True Tone (adaptation des couleurs à la luminosité de la pièce), barre de raccourcis Touch Bar, Touch ID pour le déverrouillage et Apple Pay ou encore les multiples ports Thunderbolt 3 (entre 2 et 4). Pour le processeur, la firme de Cupertino ferait toujours confiance à Intel. Actuellement, les MacBook Pro 15″ sont proposés avec un Intel Core i7 ou un Intel Core i9 de 9e génération.

À noter qu’Apple devrait lancer dans la foulée son surpuissant Mac Pro, présenté en juin dernier pendant la conférence WWDC 2019. Ensuite, on pourra passer à 2020.