[Deal du jour] Alors que les derniers iPad Pro équipés de la nouvelle puce M4 viennent de sortir, le modèle avec puce M2 profite d’une bonne baisse de prix. Idéale pour un usage professionnel, la tablette vaut vraiment le coup à moins de 800 €

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad Pro M2 ?

L’iPad Pro 11 M2 (Wi-Fi, 128 Go) est commercialisé 1 069,99 € à sa sortie en 2022. Il est en ce moment disponible au prix de 719 € sur Amazon.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

L’iPad Pro 11 M2 reprend le même design que ses prédécesseurs, avec de bonnes finitions et des dimensions idéales de 5,9 × 17,85 × 247,6 mm pour un poids de 466 g. Même si ce n’est pas le modèle le plus récent d’iPad, ses bordures fines et son style moderne offrent toujours un aspect haut de gamme à l’ardoise.

Sa dalle IPS Liquid Retina de 11 pouces propose une définition de 2 388 x 1 668 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’écran est d’une excellente qualité avec une luminosité élevée de 600 cd/m², et une très bonne fluidité. La colorimétrie est au point et l’iPad Pro 11 délivre de belles images idéales pour regarder du contenu en streaming, ou pour travailler sur des projets graphiques. Notez sa compatibilité avec l’Apple Pencil de 2e génération.

l’iPad Pro M11 offre une bonne prise en main malgré sa taille // Source : Apple

À ce prix, cet iPad est-il une bonne affaire ?

À moins de 800 €, cette version de 128 Go est une excellente affaire pour une tablette performante et polyvalente. La puissante puce M2 d’Apple fait toujours des miracles, et permet à la tablette de grosses performances, sans aucun ralentissement. Que ce soit pour un usage professionnel, ou pour jouer à des jeux, l’ardoise d’Apple rivalise avec certains laptops. Pour le travail, vous pourrez faire de la retouche photo ou vidéo et du montage sans problème.

Le système d’exploitation iPadOS apporte une expérience utilisateur plaisante, sans ralentissements, et avec des menus intuitifs. Enfin, l’iPad Pro 11 M2 offre une autonomie, de quoi en profiter pendant une bonne journée.

