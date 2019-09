Vous pouvez dès à présent essayer Apple Arcade sur votre iPhone. Le service de jeu vidéo par abonnement est en effet accessible aux utilisatrices et utilisateurs de la bêta d'iOS 13, avant une sortie publique le 19 septembre.

Apple Arcade, le service de jeu vidéo par abonnement d’Apple, sera lancé publiquement le 19 septembre 2019. Mais il est déjà possible d’y jouer depuis le soir du 16 septembre, en profitant en plus du mois gratuit prévu au lancement. Sans prévenir et sans accompagner cette pré-sortie d’un communiqué, Apple a en effet ouvert les portes de son service aux personnes participant au bêta test d’iOS 13. La rédaction de Numerama confirme que tout marche extrêmement bien et que le mois d’accès gratuit est bien fonctionnel — au-delà de cette période, il faudra compter 4,99 € par mois pour continuer à jouer.

Comment obtenir Apple Arcade

Apple Arcade est réservé, pendant deux jours, aux utilisatrices et utilisateurs de la version bêta d’iOS 13 — désormais passée à iOS 13.1, correctif qui sera rapidement déployé après la sortie de la version majeure.

Tout d’abord, vous devez vous inscrire au programme de bêta Apple. Vous pouvez le faire sans être développeur — vous aurez simplement les versions moins rapidement. Nous avons écrit un tutoriel complet qui vous permet d’y accéder. Rappelons tout de même que vous prenez un risque , non pas pour votre iPhone qui ne craint rien, mais pour vos usages : certaines versions sont très buguées et l’autonomie de votre appareil peut être touchée. Ce n’est néanmoins pas le cas de la version 13.1 actuellement disponible.

, non pas pour votre iPhone qui ne craint rien, mais pour vos usages : certaines versions sont très buguées et l’autonomie de votre appareil peut être touchée. Ce n’est néanmoins pas le cas de la version 13.1 actuellement disponible. Téléchargez et installez la bêta sur votre iPhone. Apple Arcade sera disponible sur toutes les plateformes Apple à terme, mais ce n’est pa le cas pour le moment.

Une fois sur la bêta, ouvrez l’App Store : un nouvel onglet en bas vous montre Apple Arcade. Vous n’avez qu’à lancer l’abonnement gratuit pour profiter du service.

La page se transformera en calatogue de jeux : faites-vous plaisir, tout est gratuit une fois l’abonnement lancé.

Quels sont les meilleurs jeux ?

Notre première découverte du service s’est faite en même temps que tous les bêta testeurs : difficile de tester tous les titres (plus d’une cinquantaine), qui sont pour la plupart originaux et exclusifs ! Mais les premiers sur lesquels nous avons mis la main sont particulièrement réussis : direction artistique léchée, gameplay travaillé, graphismes somptueux et qui semblent tirer le meilleur des iPhone… bref, on sent qu’Apple a travaillé avec des studios triés sur le volet pour orchestrer un lancement en grandes pompes. Et la quantité de jeux ne semble pas avoir empiété sur la qualité de la plupart d’entre eux.

Si vous êtes perdus, nous pouvons tout de même vous conseiller quelques valeurs sûres :

Sayonara Wild Hearts, un jeu de rythme sublime, low poly, extrêmement bien animé, dans lequel les gameplays s’emmêlent. Vous incarnez une jeune femme dont l’âme a été projetée dans les astres et qui doit tour à tour collecter des cœurs sur des circuits en évitant les obstacles, timer des attaques lors de belles chorégraphies ou plonger dans des circuits de vitesse.

Rayman mini : vous aimez les jeux mobiles Rayman, des runners horizontaux où il faut éviter des obstacles ? Rayman mini est une nouvelle édition de ce concept. Vous allez adorer.

Over The Alps : une aventure textuelle en pleine guerre mondiale, cela vous branche ? En plus, c’est très joli et bien écrit. Prenez votre temps.

Speed Demons : pas aussi léché que Sayonara mais tout de même plutôt novateur côté gameplay, Speed Demons vous met dans la peau d’une voiture qui doit… speeder. Sur des routes bondées, genre entrée de Paris à 18h.

: pas aussi léché que Sayonara mais tout de même plutôt novateur côté gameplay, Speed Demons vous met dans la peau d’une voiture qui doit… speeder. Sur des routes bondées, genre entrée de Paris à 18h. Hot Lava : vous avez déjà joué à faire semblant que le sol est de la lave. Ce n’est pas une question. Hot Lava c’est exactement ce concept en jeu vidéo : vous courez dans un environnement où le sol est effectivement de la lave. La prise en main est un poil complexe parce que la direction se fait en bougeant le smartphone… on vous conseille d’essayer sur une chaise de bureau. Mais le concept est fun.

Mais alors, c’est bien ?

Apple a incontestablement placé la barre très haut pour Arcade. Les menus sont très clairs, l’onglet regorge de sélections et de conseils éditorialisés et les téléchargements se font instantanément. On clique, on télécharge, on joue.

En revanche, on attende peut-être de la version finale qu’elle mette un peu d’ordre dans son catalogue : l’abondance de titres ne permet pas vraiment, d’un coup d’œil, de savoir vers où se diriger pour commencer l’expérience.