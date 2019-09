Le keynote Apple dédié aux iPhone 11 et 11 Pro est terminé. Si vous n'avez rien suivi ou que vous ne souhaitez pas lire des dizaines d'articles, Numerama vous propose un récapitulatif simple et efficace des annonces.

iPhone 11

L’iPhone 11 est le successeur de l’iPhone XR : il correspond à l’entrée de la gamme Apple pour 2019. Au rang des nouveautés, on note bien entendu d’emblée un appareil photo double capteur avec un grand angle et un très grand angle à l’arrière et un appareil photo 12 mpx grand à l’avant. Tout a été amélioré pour penser à l’usage premier d’un smartphone : la photo, la photo, la photo ! On apprécie les couleurs et, bien entendu, les caractéristiques ultra haut de gamme de l’engin. On regrette l’éternel chargeur USB-A Lightning bien cheap en 2019.

Prix de départ : 809 €.

Disponible le 20 septembre.

iPhone 11 Pro & Pro Max

Si vous ne voulez faire aucun compromis, c’est l’iPhone que vous cherchez. Le très haut de gamme d’Apple adopte un nouveau coloris, mais surtout, un triple capteur à l’arrière. S’il nous a complètement bluffé en vidéo, combinant astucieusement le grand angle, l’ultra grand angle et le zoom, il faudra voir si Apple a réussi à faire au moins aussi bien que Google et ses fameux Pixel. En tout cas, l’iPhone 11 Pro, bête de puissance et affichant une autonomie 4 à 5 heures supérieure à l’iPhone XS, est bien parti pour s’imposer comme une nouvelle référence. Avec un chargeur 18 W et un câble USB-C vers Lightning !

Prix de départ : 1 159 €.

Disponible le 20 septembre.

Apple Watch Series 5

Pas de bouleversement sur l’Apple Watch en 2019 : Apple reprend le design de la Watch Series 4 et ajoute quelques fonctionnalités, comme une boussole et un écran qui peut rester tout le temps allumé. Sa consommation a été optimisée, bien entendu, pour garantir une autonomie respectable. Le gros du travail a été fait sur le logiciel avec watchOS 6 qui s’ouvre à de nouvelles fonctionnalités, notamment le suivi des règles ou des mesures audio.

iPad 2019

L’iPad d’entrée de gamme reçoit une grosse mise à jour, grâce au processeur A10 Fusion, mais surtout par l’arrivée du Smart Connector permettant de connecter facilement un clavier physique. Cette petite machine à 389 €, qui a pris 30 € par rapport à l’an passé, affiche désormais ses applications sur un écran de 10,2 pouces, plus grand que les 9,7 pouces de l’an passé, format convenu depuis des années pour cette gamme d’iPad.

Apple TV+

C’est l’annonce « service » la plus époustouflante de la soirée : pour une famille, soit 6 postes en langage Apple, le concurrent maison de Netflix sera proposé à 4,99 € par mois (avec un essai gratuit de 7 jours, contre un mois pour Netflix et pour Apple TV+ ailleurs dans le monde). Mieux encore : Apple offre un an d’abonnement pour tout achat d’un produit Apple qui permet de regarder le service, de l’Apple TV 4K à l’iPhone en passant par l’iPod Touch ou l’iPad.

Prix de départ : un an gratuit pour l’achat d’un appareil Apple ou 4,99 € par mois.

Disponible le 1er novembre.

Apple Arcade

Le service de jeu vidéo par abonnement d’Apple, qui n’est pas un service de streaming à la Google Stadia, sera disponible dans 10 jours. Apple nous promet des grands titres d’éditeurs connus (Konami et Capcom étaient sur scène) et un service par abonnement famille à 4,99 € gratuit pour 6 personnes. Cette fois, Apple propose un mois gratuit d’essai.

Prix de départ : 4,99 €.

Disponibilité : le 19 septembre 2019.