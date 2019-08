SFR annonce un partenariat avec Amazon. À travers celui-ci, les clients de l'opérateur pourront accéder au catalogue de Prime Video sans surcoût.

Les grandes manœuvres se poursuivent dans le streaming. Tandis que Disney affine sa stratégie avec Disney+, en planifiant de sortir un épisode d’une série par semaine pour obliger l’internaute à maintenir son abonnement sur quelques mois, Amazon resserre ses liens en France. Ce lundi 26 août, le géant du commerce électronique annonce que son service de vidéo à la demande (SVOD) arrive chez SFR.

Concrètement, la clientèle de l’opérateur pourra prochainement accéder à l’application Prime Video — qui est le service de SVOD d’Amazon — depuis les offres LaBox SFR Fibre, SFR Box Plus et SFR Box8. Altice Europe, la maison-mère du FAI, se targue ainsi que sa filiale soit « le premier opérateur en France à annoncer l’application Prime Video dans ses offres ».

L’intégration d’un service de SVOD dans une offre d’abonnement Internet n’est toutefois pas une nouveauté. Bouygues Telecom a dès 2014 proposé Netflix dans sa box. Idem pour Free, dont l’abonnement Netflix est inclus dans l’offre Freebox Delta — uniquement pour celui de base. Pour les formules plus fournies, qui proposent la haute et l’ultra haute définition, il faut consentir à une dépense supplémentaire.

Sans surcoût pour le client

L’accès au catalogue sera complet et surtout sans surcoût, indique Amazon, sollicité sur ce point par 01 Net. Les créations originales de la plateforme sont bien sûr mises en avant, à l’image de The Boys, Good Omens et Mme Maisel, femme fabuleuse. Amazon et SFR font aussi état de l’arrivée prochaine de Carnival Row, dès cet automne, avec Orlando Bloom et Cara Delevingne au casting.

Aucune mention n’est en revanche faite sur la future série télévisée qui se déroulera des années avant Le Seigneur des Anneaux. Le tournage n’a pas encore débuté et ce n’est sans doute que fin 2020, voire 2021, que l’on en saura davantage sur ce projet. Sur le papier, Amazon entend de toute évidence faire de ce projet « son » Game of Thrones, et connaître le même engouement que HBO.

Outre les créations originales, américaines et françaises, Amazon précise que les clients de SFR pourront aussi accéder à des films de catalogue, hexagonaux ou hollywoodiens, dont une partie sera proposée en ultra haute définition (UHD) et avec l’affichage à grande gamme dynamique (HDR), qui permet de faire ressortir le contraste de l’image en tenant compte des différentes intensités lumineuses.

L’intégration d’Amazon Prime Video est prévue « juste après » le lancement d’Alexa — nom de l’assistant personnel d’Amazon, qui permet de donner des instructions à haute voix à ses appareils — sur la SFR Box8, à une date encore indéterminée.

