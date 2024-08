Lecture Zen Résumer l'article

En retard sur le terrain des box 5G, SFR lance un nouvel appareil capable de remplacer les offres internet fixes traditionnelles.

La fibre optique est aujourd’hui ce qui se fait de mieux en termes de débit. Pour autant, à certains endroits, il est difficile de profiter réellement de ces capacités. Entre éligibilité, travaux de raccordement ou problème de routeur Wi-Fi, le chantier peut vite devenir contraignant, voire entraîner des surcoûts pour bénéficier pleinement des débits affichés sur les meilleures offres.

C’est pourquoi, depuis un certain temps, en parallèle des offres fibre toujours plus puissantes, les opérateurs se concentrent aussi sur le déploiement de box 5G permettant d’exploiter le réseau, autrefois réservé aux mobiles, pour un usage domestique. Après Bouygues et Orange, c’est au tour de SFR de lancer sa box compatible avec les lignes 5G.

La nouvelle Box 5G de SFR

C’est à travers un communiqué publié aujourd’hui qu’Altice a annoncé officiellement le lancement de cette nouvelle box 5G avec une offre internet calibrée pour la maison.

La Box 5G de SFR // Source : SFR

Disponible au tarif de 39,99 euros par mois sans engagement, la Box 5G de SFR affiche tout d’abord un très bon débit descendant jusqu’à 1,1 Gb/s et un débit montant de 100 Mb/s. C’est en moyenne mieux que les deux autres opérateurs, même si tout ceci est évidemment très théorique. Personne n’atteindra jamais 1,1 Gb/s constamment sur une antenne relai.

En plus d’une connexion internet performante, l’offre triple play propose les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi qu’un bouquet de 130 chaînes TV accessibles via l’application SFR TV sur smartphone, tablette ou ordinateur. En somme, tout ce dont une offre fibre optique classique est capable.

Évidemment, à la maison, on a tendance à consommer un peu plus sans forcément regarder les Go de data. Entre les téléchargements, le streaming ou encore le jeu en ligne, on atteint vite plusieurs centaines de Go. La box propose donc une connexion illimitée non bridée, idéale pour les usages gourmands.

Pour connecter ces appareils à cette nouvelle box 5G, on retrouve une connexion sans fil en Wi-Fi 6. Pour les ports filaires, elle dispose :

D’un port téléphonique RJ11 (avec câble fournit)

3 ports Ethernet RJ45 pour brancher ses appareils

Sur le papier, avec une configuration aussi complète, elle n’a rien à envier au box traditionnelle. Elle peut s’avérer être une alternative de choix si la fibre se fait toujours discrète autour de votre domicile.

Un tarif spécial pour les moins de 26 ans

Pour les moins de 26 ans, SFR propose même un tarif réduit de 29,99 euros par mois, rendant cette offre encore plus attractive pour les jeunes adultes et les étudiants. C’est une offre confortable qui peut tomber à point lorsqu’on sait que beaucoup déménagent à la rentrée pour des études ou pour se rapprocher d’un nouveau lieu de travail. Avec une box 5G, vous n’avez rien à prévoir si ce n’est d’appuyer sur le bouton ON/OFF pour qu’elle se connecte directement au réseau 5G.

Cependant, veillez à bien regarder en amont la couverture du réseau 5G de SFR autour de chez vous. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la carte dynamique de l’ARCEP qui vous permet de consulter la qualité et la couverture du réseau sur toute la France. Vous pouvez aussi prendre une carte SIM sans engagement chez SFR pendant un mois, histoire de voir ce que disent les tests de débit.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !