Commercialisée à 299 euros depuis sa sortie en mars 2017, la Nintendo Switch est aujourd'hui disponible à 259 euros sur eBay, soit une économie de 40 euros forte utile pour débuter sa collection de jeux.

Le bon plan

Pour jouer seul ou en multijoueur, la Nintendo Switch est tout simplement la console idéale. Elle est aujourd’hui affichée à 259 euros sur eBay, au lieu de 299 euros chez la majorité des autres revendeurs français.

Avec des millions d’exemplaires vendus à travers le monde, la Nintendo Switch est sur la bonne voie pour devenir l’un des plus grands succès de la firme de Kyoto. En deux ans, plus de 20 millions d’unités ont été écoulées, un score bien plus élevé que sa grande-sœur — la Wii U — qui a peiné à atteindre les 13 millions.

La Nintendo Switch a notamment séduit le grand public grâce à son côté hybride, mi-console de salon, mi-console portable. Elle regroupe aujourd’hui plus de 1 000 jeux disponibles sur l’eShop, avec des titres aussi bien pour les petits que pour les grands. On retrouve alors des licences cultes comme The Legend of Zelda, Pokémon et Mario, mais aussi les jeux des éditeurs tiers qui avaient pourtant boudé la console précédente.

Bref. Si vous attendiez que le prix de la Switch baisse pour l’acheter, c’est le moment ou jamais !

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

La seule et unique console hybride

Aussi bien pour les petits que pour les grands

Avec une belle diversité de jeux proposés sur l’eShop

