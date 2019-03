Après quelques semaines de bêta, la version 12.2 d'IOS est officiellement disponible le mardi 26 mars 2019.

IOS 12.2 est désormais officiellement accessible à toutes et à tous. Entre l’officialisation de Apple TV+ et l’annonce de Apple Arcade, la firme de Tim Cool a trouvé le temps de mettre à jour son système d’exploitation. Cette nouvelle version est liée au lancement d’un nouveau service, lui aussi annoncé le 25 mars : Apple News+. Comme Apple Music, ou le futur Apple Arcade), il s’agit d’une bibliothèque fonctionnant avec un abonnement (de 9.99 dollars par mois) qui donne accès à plusieurs centaines de titres de presse.

Pour l’instant, Apple News+ n’est disponible qu’en Amérique du Nord. Les utilisateurs européens devront attendre avant de pouvoir en profiter, sachant qu’aucune date n’a été annoncée pour l’instant. Mais au-delà de cela, les utilisateurs d’iOS ont accès à de nouvelles fonctionnalités. Pour savoir si votre smartphone, tablette ou iPod est compatible, c’est par ici.

Apple TV, Siri et animojis

La nouveauté la plus importante est le lien entre le smartphone et l’Apple TV (la box, pas le service). Il est désormais possible de contrôler cette dernière grâce à Siri, depuis son iPhone ou son iPad. Votre appareil devient donc un système de commande vocale bien pratique quand la télécommande disparaît. L’application télécommande a changé de look pour l’occasion. Attention : pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il faut penser à faire passer l’Apple TV en version 12.2. On notera également que la mise à jour rend les nouveaux AirPods compatibles avec les machines adaptées.

Derière nouveauté, et non des moindres, la mise à jour iOS donne accès à de nouveaux animojis. La version 12.2 permet aux utilisateurs de se « transformer » en quatre nouveaux animaux : une girafe, un hibou, un requin et un phacochère, tous plus adorables les uns que les autres.