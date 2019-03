Apple a officialisé un service permettant de jouer à des jeux vidéo par abonnement.

Après la musique et la presse, Apple s’attaque aux jeux vidéo. Durant sa conférence du 25 mars 2019, la firme de Cupertino a officialisé Apple Arcade, un service qui permettra d’accéder à une bibliothèque de jeux moyennant un abonnement.

Apple Arcade sera disponible cet automne dans plus de 150 pays. Malheureusement, les tarifs seront communiqués plus tard.

Apple a son Game Pass

Apple promet plus de 100 jeux exclusifs avec son abonnement. Apple Arcade sera intégré à l’Apple Store par un simple onglet. Les jeux seront disponibles sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV et on pourra passer d’un appareil à l’autre en quelques secondes. On pourra jouer hors-ligne (spoiler : ce ne sera pas du streaming). Il n’y aura aucune publicité ni aucun achat supplémentaire (zéro microtransaction à prévoir).

100 jeux exclusifs

Apple appliquera la même formule que pour Apple Music et Apple News+, à savoir un abonnement qui pourra être partagé au sein d’une même famille.

Crédit photo de la une : Capture d'écran Apple