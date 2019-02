Est-ce que votre iPhone, votre iPad ou votre iPod sera compatible avec iOS 12.1.4 ? Apple a profité de la conférence dévoilant ses iPad Pro de nouvelle génération pour mettre à disponibilité la dernière version de son système d'exploitation.

Difficile de manquer l’annonce de la version 12 d’iOS. Apple a présenté un florilège de mises à jour pour son système d’exploitation mobile, et notamment pour les iPhone qui seront, c’est promis, plus rapides qu’avec iOS 11. iOS 12.1 est une mise à jour mineure mais qui corrige tout de même quelques problèmes (le beautygate côté appareil photo) et ajoute quelques fonctionnalités (FaceTime de groupe, nouveaux emojis). iOS 12.1.4 est une mise à jour très mineure, mais qui résout quelques bugs.

Maintenant, la question de la compatibilité du système d’exploitation avec les appareils déjà disponibles se pose — question qui se repose à chaque mise à jour, majeure ou mineure. Apple est connu pour proposer des mises à jour sur des anciennes gammes pour faciliter l’adoption de ses nouvelles fonctionnalités, même si certains appareils ne profitent pas de toutes les nouveautés d’un système donné. Sur iOS 11 et jusqu’à iOS 11.3, certaines fonctionnalités sont en effet exclusives aux iPhone 8 (notre test), d’autres à l’iPhone X (notre test) ou aux iPhone XS et XR. Sur iOS 12, Apple a rallongé le suivi des appareils d’un an, ce qui vaut aussi pour iOS 12.1.4.

Vous pourrez vérifier avec le tableau ci-dessous si votre iPhone, votre iPad ou votre iPod est compatible avec iOS 12.1.4. Cette année, ce sont les iPhone 5 et 5C qui ne sont plus éligibles à la mise à jour. Cette mise à jour mineure est disponible depuis le 30 octobre 2018.

Quels sont les iPhone et les iPad compatibles ? Compatibilité iOS 12

iPhone iPad iPod iPhone XS iPad Pro 11 pouces iPod touch (6e gen) iPhone XS Max iPad Pro 12,9 pouces (3e gen) iPhone XR iPad (6e gen) iPhone X iPad Pro 12,9 pouces (2e gen) iPhone 8 iPad Pro 10,5 pouces iPhone 8 Plus iPad Pro 12,9 pouces iPhone 7 iPad Pro 9,7 pouces iPhone 7 Plus iPad (5e ge) iPhone 6s iPad Air 2 iPhone 6s Plus iPad Air iPhone 6 iPad mini 4 iPhone 6 Plus iPad mini 3 iPhone SE iPad mini 2 iPhone 5s

Apple continue donc de mettre à jour ses appareils sortis depuis 2013. Si l’on regarde du côté des caractéristiques, il semblerait que ce sont les processeurs avant l’A7 et ses déclinaisons qui aient limité la compatibilité avec iOS 11 puis iOS 12 et les mises à jour : l’iPhone 5 et 5C sont sortis avec des processeurs A6.

Tester les bêta d'iOSSi vous souhaitez tester des versions bêta d’iOS 12 et des versions mineures suivantes sur vos appareils, c’est possible dès aujourd’hui si vous êtes développeur ou si vous faites partie du programme de logiciels bêta d’Apple réservé au grand public. Vous pourrez retrouver toutes les informations pour installer les bêta des versions mineures d’iOS sur votre appareil dans cet article.

Garder son iPhone ou son iPad à jour

Pour mettre à jour votre appareil sous la dernière version d’iOS, c’est très simple : il vous suffit d’aller dans Réglages / Général / Mise à jour logicielle sur votre appareil iOS. La mise à jour vers iOS 12.1.4 vous sera proposée. Elle fait un peu plus de 2 Go et vous aurez besoin d’avoir un iPhone chargé ou branché à son chargeur pour réaliser la procédure.

N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant la mise à jour, que ce soit sur iTunes ou dans iCloud ! A priori, cela se passera bien, mais on ne sait jamais.

Article publié le 25 juin 2018.

