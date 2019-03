Apple a dévoilé Apple TV+, son service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) ce 25 mars 2019. Il est prévu pour l'automne 2019 dans plus de 100 pays. Aucun prix n'a été donné, ni aucun détail sur les contenus.

Après des mois de teasing, Apple a dévoilé ce lundi 25 mars Apple TV+, son service de vidéo à la demande par abonnement qui a vocation à venir titiller les grands acteurs actuels. Il s’agirait d’un « service dédié aux meilleures histoires » comme le décrit l’entreprise… qui se reposera sur une poignée de contenus « premium ».

Apple TV + sortira à l’automne 2019 dans plus de 100 pays avec uniquement des contenus originaux. Le service n’aura aucune publicité. Aucun prix n’a été donné. AppleTV + sera disponible via l’application TV d’Apple, qui est disponible sur tous les appareils Apple, mais aussi sur les smart TV Samsung, LG, Sony, Vizio et les box Roku et Amazon.

« It’s show time », annonçait la marque à la pomme, pour marquer son entrée sur le marché du divertissement. Pour la firme, il s’agit évidemment d’un revirement important de stratégie, avec une ouverture vers le serviciel similaire à celle opérée avec l’offre de streaming musical Apple Music il y a quatre ans. Cette fois, un pas de plus est fait, avec du contenu original.

Afin de se faire une place face à des acteurs comme Netflix malgré son retard sur le segment, la multinationale a mobilisé des gros noms. Un parterre de stars était présent pour l’occasion, avec notamment Steven Spielberg qui est apparu sur la scène de l’amphithéâtre Steve Jobs, suivi de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, ou encore Kumail Nanjiani (Silicon Valley).

Les guests stars

Comme nous l’avions déjà relevé, Apple a de nombreuses séries en préparation, même si elles sont peu nombreuses à être prêtes pour le lancement d’Apple TV+. Au cours du keynote, une seule courte bande-annonce a a été montrée, avec quelques premières images des séries à venir. Aucune bande-annonce des différents shows n’a été présentée.

Parmi les star présentes, on recense Sofia Coppola, J.J. Abrams, Steven Spielberg, Ron Howard, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Viola Davis ou encore M. Night Shyamalan. Apple a également réussi la prouesse de faire revenir Oprah Winfrey, star des talk shows américains, qui produira deux documentaires.

Pour consulter la liste complète des séries en cours par Apple, c’est par ici.

Des nouvelles chaînes sur Apple TV par abonnement

Les Américains pourront également bénéficier d’une nouvelle version d’Apple TV (l’application, pas la box) qui permettra de s’abonner à certaines chaînes payantes, comme Showtime ou Starz. Apple TV devient ainsi une sorte de « plaque tournante » des contenus payants, sorte de câble moderne, à l’image de ce qu’un Google Shopping propose pour l’e-commerce.

Au vu de ces partenariats payants, il semblerait que l’offre de vidéo en streaming par abonnement Apple TV+ ne contiendra pas des contenus provenant d’autres diffuseurs : Apple semble miser sur les contenus originaux, avec des « nouveautés tous les mois ». Sans prix et avec une disponibilité à l’automne, nous ne saurions encore définir si le service a les armes pour se battre contre un Netflix.