Durant son keynote du 25 mars 2019, Apple a annoncé Apple News+.

Durant sa conférence organisée le 25 mars 2019 et centrée sur les services, Apple a annoncé Apple News+, une nouvelle version d’Apple News qui réunit des magazines et des journaux (surtout américains) dans un service payant à 9,99 dollars par mois et sans aucune publicité (premier mois gratuit). Il est disponible dès à présent en Amérique du Nord et sera lancé cet automne en Europe.

En quelque sorte, Apples News+ est l’Apple Music de la presse. Des grands noms comme Time, Vogue, People, Los Angeles Times, National Geographic, Popular Science, Billboard, The New Yorker, Sports Illustrated, Fortune ou encore New York Magazine sont inclus dans la souscription. Au-delà de la presse magazine, qui est la force de cette offre, Apple s’est offert un partenariat avec quelques quotidiens comme le Wall Street Journal.

Apple veut tout réunir

Après la musique, Apple veut donc agréger une autre forme de communication : la lecture. Et quoi de mieux qu’une application qui réunit tout à un seul endroit, que ce soit des articles liés à l’actualité ou des magazines. Bien évidemment, Apple News+ couvre différents thèmes : tech, sports, fashion, cuisine…

On retrouve une interface assez similaire à ce que l’on trouve sur Apple Music, avec des tendances et des recommandations. En prime, Apple a travaillé sur le design pour mettre en exergue les pages et articles disponibles dans les magazines et journaux (exemple : des couvertures animées). La firme de Cupertino veut que l’ergonomie soit simple et que l’exploration d’un sujet précis soit rapide.

Apple News+ sera disponible sur les appareils de la marque et s’adaptera en fonction de la taille de l’écran. On pourra le partager dans une même famille, comme Apple Music.

